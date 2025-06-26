Дощі та грози накривають країну: де буде сонячна та спекотна погода

Погода в Сумах буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до 10 градусів тепла.

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Прогноз погоди в Україні на 27 червня / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 27 червня

Де температура повітря підвищиться до +32 градусів

У яких областях будуть дощі з грозами

Погода в Україні 27 червня буде місцями дощовою та місцями вітряною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

26-28 червня синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки у більшості областей.

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Прогноз погоди в Україні на 27 червня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 27 червня буде тепло. На Півдні та на Закарпатті буде спека. Температура повітря підвищиться до 25-30 градусів тепла. Дощі з грозами будуть у західних, північних, Вінницькій та Одеській областях. Найближчими вихідними будуть локальні дощі.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 27 червня

В Україні 27 червня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують короткочасні дощі з грозами у західних, північних, Вінницькій та Одеській областях. Вітер буде північно-західний з переходом на південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру у східних областях - 15-20 м/с.

"Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°; на півдні країни та Закарпатті вночі 15-20°, вдень 25-30°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +30

За даними meteoprog, 27 червня в Україні буде достатньо тепла погода. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +18...+30 градусів. Найнижча температура буде у Сумській області. Там температура повітря підвищиться до +10...+22 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 27 червня / фото: meteoprog

Погода 27 червня у Києві

У Києві 27 червня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують короткочасний дощ з грозами. Вітер в цей день буде північно-західний з переходом на південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°; у Києві вночі 13-15°, вдень 24-26°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 27 червня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, температура впаде до +7 градусів – коли в Україну прийдуть дощі та сильний вітер. З’явився прогноз погоди на тиждень з 23 по 29 червня.

Також раніше повідомлялося, що українців попередили про погіршення погоди – стало відомо, де лютуватиме негода. У деяких регіонах України оголосили жовтий рівень небезпеки.

Нагадаємо, магнітна буря влупила з новою силою – Україна під атакою "жовтого" шторму. Упродовж 22–24 червня очікується помірна геомагнітна активність, яка може вплинути на самопочуття метеочутливих людей.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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