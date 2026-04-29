Температурні гойдалки і нічні заморозки: прогноз погоди на Житомирщині на кінець квітня

Прогноз погоди у Житомирі і області на найближчі дні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, freepik

Якою буде погода у Житомирі до кінця тижня

Прогноз погоди у Житомирській області на початок травня

У Житомирській області кінець квітня зустрінуть під знаком холодної та примхливої весни: нічні заморозки, слабке денне тепло й вибіркові дощі формуватимуть погоду регіону до початку травня. Температурний фон залишатиметься нижчим за норму, а відчуття прохолоди посилюватиме північний вітер.

Про це Суспільному повідомила начальниця відділу гідрометеозабезпечення Житомирського обласного центру з гідрометеорології Катерина Ткачук. За її словами, нинішня синоптична ситуація - класична для весни, коли циклон і антициклон змагаються за вплив, приносячи то хвилі холоду, то короткі періоди прояснень.

Фахівчиня зазначає, що нестійке баричне поле з перевагою північних процесів стримуватиме денне прогрівання: хмарність і надходження холодного повітря не дозволять температурі піднятися вище скромних +6…+11°. Майже щоночі до кінця робочого тижня можливі заморозки у повітрі 0…–2°, а дощі проходитимуть нерівномірно, локальними смугами. Пориви вітру слабшатимуть, однак його напрям і надалі додаватиме прохолоди.

У Житомирській області 29 квітня очікується мінлива хмарність. Вночі істотних опадів не прогнозують, а вдень місцями можливий невеликий дощ. Уночі та вранці триматимуться сильні заморозки у повітрі 0…–2°. Вітер буде північно‑західним, із швидкістю 5–10 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 0…–2°, удень підвищиться до +6…+11°.

30 квітня синоптична ситуація залишиться подібною: мінлива хмарність, уночі без істотних опадів, удень місцями невеликий дощ. Уночі та вранці знову очікуються заморозки 0…–2°. Вітер змінить напрямок на північний, але збереже швидкість 5–10 метрів за секунду. Температура вночі залишиться на рівні 0…–2°, удень становитиме +6…+11°.

1–2 травня опадів не прогнозують. Уночі температура коливатиметься в межах +1…+6°. Удень 1 травня повітря прогріється до +8…+13°, а 2 травня - до +10…+15°.

Главред раніше писав, що 29 квітня на Полтавщині прогнозують хмарну погоду з проясненнями: вночі без опадів, а вдень місцями можливий невеликий дощ.

Крім того, у середу, 29 квітня, на Рівненщині очікується прохолодна й нестійка погода. Вночі істотних опадів синоптики не прогнозують, проте вже зранку й удень пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом.

Також на Львівщині 29 квітня погодні умови формуватиме виступ антициклону з центром над Північним морем. Очікується прохолодна, але здебільшого суха погода, вночі можливі заморозки.

Про джерело: "Суспільне" Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

