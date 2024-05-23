Литиме, як з відра: Україну накриють сильні дощі – синоптик назвала дату

У нашу країну скоро прийдуть сильні опади, а в частині областей температура повітря стане набагато нижчою.

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Погода в Україні - нашу державу накриють сильні дощі/ unsplash.com

Погода в Україні принесе нові "сюрпризи" уже на початку наступного тижня. З понеділка, 27 травня, у нашій державі очікуються сильні дощі.

Перед цим, у вихідні 25 і 26 травня, дощів ще буде небагато. Про це попередила синоптик Наталія Діденко.

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"У суботу-неділю дощів буде небагато, а ось з понеділка атмосферні фронти почнуть носити відрами типові травневі дощі", – зазначила синоптик.

Погода в Україні 24 квітня

Також синоптик розповіла про погоду на п’ятницю, 24 травня. Діденко зазначила, що в п’ятницю в Україні дощі з грозами пройдуть в західних областях, на Вінниччині, зачеплять Черкащину, Житомирщину, ввечері дощі дійдуть до Одещини. На решті території нашої держави у цей день опадів не очікується.

Вітер буде переважно східний, помірний, місцями рвучкий, особливо при грозі, попередила синоптик.

"Температура повітря впродовж дня дещо завтра зміниться. Літні позначки затримаються на півдні та заході України, очікується +25…+29 градусів. У центральній частині передбачається +22…+27 градусів. А ось на сході та у північних областях температура повітря завтра знизиться і становитиме +20…+24 градуси, а подекуди навіть і +19 градусів", – розповіла Діденко.

Погода в Україні 24 травня/ meteoprog

Погода у Києві 24 травня

У столиці України в цей день температура повітря також знизиться і буде коливатися біля +20…+23 градусів. Дощ пройде лише найближчої ночі, а завтра вдень опади малоймовірні, зазначила синоптик.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що буде спека +30 градусів. Стало відомо, у яких областях скоро вдарять літні температури. Кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода на тиждень.

Також раніше повідомлялося, що Україну накриють дощі з грозами – синоптик попередила про погодні "сюрпризи". У частині областей очікуються опади, але температура повітря у всіх регіонах буде досить високою – від +23 до +28 градусів.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що в Україну мчить торнадо – синоптик назвав дати небезпечної погоди. Погода влітку здивує всіх. Початок червня в Україні буде з торнадо та сильними зливами.

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