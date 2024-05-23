В Україну мчить торнадо: синоптик назвав дати небезпечної погоди

Погода влітку здивує всіх. Початок червня в Україні буде з торнадо та сильними зливами.

https://glavred.net/synoptic/v-ukrainu-nesetsya-tornado-sinoptik-nazval-daty-opasnoy-pogody-10567364.html Посилання скопійоване

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні на початку літа буде небезпечною. Як розповів народний синоптик Станіслав Щедрін Главреду, варто очікувати багато дощів і торнадо.

"З 1 по 7 червня Україну буде заливати! У цей період часу по всій Україні очікуються сильні та дуже сильні зливи з грозами, значним градом і шквалами", - каже народний синоптик Станіслав Щедрін.

За прогнозом Щедріна, в Україні на початку червня варто очікувати торнадо.

відео дня

"В окремих районах можливі навіть локальні торнадо", - зазначив народний синоптик.

За словами синоптика, температура повітря в першій декаді червня буде більш комфортною.

"Загалом перша декада місяця буде досить вологою і комфортною, теплою", - додав він.

В інтерв'ю Главреду Щедрін зазначив, що така погода стане звичайною для України.

"Для нас це буде звичайна погода. Усе це пов'язано з потеплінням. Червень не буде холодним, температура буде в межах кліматичної норми", - додав він.

Дивіться карту погоди в Україні на 14 днів

Погода на 14 днів / meteoprog.com

Хто такий Станіслав Щедрін Стас Щедрін - український народний синоптик із Кропивницького. Дає довгострокові та короткострокові прогнози погоди в Україні. Співпрацює з низкою провідних загальнонаціональних видань.

Погода в Україні на кінець травня - детальний прогноз

Раніше Ігор Кибальчич заявив, що погода з 20 до 26 травня, буде теплою і комфортною. Найближчими днями повітря поступово прогріватиметься в більшості областей нашої держави.

Також раніше повідомлялося, що будуть пекельна спека і грозові дощі - синоптик розповів, якою буде погода в регіонах і де очікувати негоду.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред