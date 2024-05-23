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В Україну мчить торнадо: синоптик назвав дати небезпечної погоди

Марія Тупік
23 травня 2024, 14:21
3589
Погода влітку здивує всіх. Початок червня в Україні буде з торнадо та сильними зливами.
Погода в Україні
Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні на початку літа буде небезпечною. Як розповів народний синоптик Станіслав Щедрін Главреду, варто очікувати багато дощів і торнадо.

"З 1 по 7 червня Україну буде заливати! У цей період часу по всій Україні очікуються сильні та дуже сильні зливи з грозами, значним градом і шквалами", - каже народний синоптик Станіслав Щедрін.

За прогнозом Щедріна, в Україні на початку червня варто очікувати торнадо.

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"В окремих районах можливі навіть локальні торнадо", - зазначив народний синоптик.

За словами синоптика, температура повітря в першій декаді червня буде більш комфортною.

"Загалом перша декада місяця буде досить вологою і комфортною, теплою", - додав він.

В інтерв'ю Главреду Щедрін зазначив, що така погода стане звичайною для України.

"Для нас це буде звичайна погода. Усе це пов'язано з потеплінням. Червень не буде холодним, температура буде в межах кліматичної норми", - додав він.

Дивіться карту погоди в Україні на 14 днів

Погода на 14 днів
Погода на 14 днів / meteoprog.com

Хто такий Станіслав Щедрін

Стас Щедрін - український народний синоптик із Кропивницького. Дає довгострокові та короткострокові прогнози погоди в Україні. Співпрацює з низкою провідних загальнонаціональних видань.

Погода в Україні на кінець травня - детальний прогноз

Раніше Ігор Кибальчич заявив, що погода з 20 до 26 травня, буде теплою і комфортною. Найближчими днями повітря поступово прогріватиметься в більшості областей нашої держави.

Також раніше повідомлялося, що будуть пекельна спека і грозові дощі - синоптик розповів, якою буде погода в регіонах і де очікувати негоду.

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