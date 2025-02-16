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"Бережіть горло і щоки": синоптики розповіли про морозну погоду в понеділок

Віталій Кірсанов
16 лютого 2025, 15:31
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За прогнозом Наталії Діденко, стабільного потепління варто очікувати вже після 24 лютого.
погода
Прогноз погоди 17 лютого / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Прогноз погоди від Наталії Діденко
  • Прогноз погоди від Укргідрометцентру

У понеділок, 17 лютого, на українців очікує морозна погода з помірним мінусом вдень та значно нижчою температурою вночі. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

Так, за її словами, у ніч на понеділок варто очікувати від -12 до -17 градусів, а вдень від -2 до -7 градусів. Традиційно на півдні температура буде в середньому на 2-5 градусів вищою.

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На більшій частині території України опадів не очікується, лише на Полтавщині, Сумщині та Харківщині буде невеликий сніг.

У Києві на завтра опадів теж не прогнозують. Температура повітря вночі опускатиметься до -12, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть від -2 до -4 градусів. На дорогах і тротуарах може бути слизько.

"Мажте руки кремом, зробіть виручку маленьким кафе, закутуйте ніс, бережіть горло і щоки, погодуйте вуличних тварин і птахів", - порекомендувала Діденко.

За її прогнозом, стабільного потепління варто очікувати вже після 24 лютого.

Хто така Наталя Діденко

Наталка Діденко - українська метеорологиня, телеведуча, блогерка. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія.

За даними Укргідрометцентру, 17 лютого в Україні буде морозно - як удень, так і вночі. Вночі, щоправда, морозна погода сягне рекордних позначок, до -16, а саме: у Сумській, Чернігівській, Харківській та Луганській областях.

Удень морози спадуть, найхолодніше буде в Луганській області, до -8 градусів. А найтепліше вдень буде на півдні, у межах -1...+1. У Києві вночі до -13, удень до -6 градусів.

Сніг очікується в кількох областях, на решті території буде без опадів. Сніг пройде в Кіровоградській, Харківській, Луганській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській областях.

Прогноз погоди 17 лютого
Прогноз погоди 17 лютого / Фото: meteo.gov.ua

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, магнітна буря вдарила Україну з новою силою. Вона накрила країну 1 лютого і вдарила з 5-бальною потужністю. Це могло негативно вплинути на самопочуття людей.

Також Укргідрометцентр повідомив, яка погода буде в лютому. У 2025 році погода в лютому буде теплішою, ніж зазвичай. Щодо опадів, то їх в останній місяць зими випаде менше за норму. Найближчими днями на Україну очікують погодні зміни: змішані опади та помітне похолодання.

До того ж синоптик повідомила про те, що зима повертається в Україну. Позначки термометра опустяться нижче нуля. На півдні та південному сході прогнозуються помірні снігопади та мокрий сніг, можливе налипання та ускладнення ситуації на дорогах. У Криму очікується сильний дощ.

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Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів уперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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