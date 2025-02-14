Україну завалить снігом: синоптик попередила про настання нового похолодання

Погода на вихідні 15-16 лютого для України.

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Погода в Україні на 15-16 лютого / pixabay

Погода в Україні на вихідних 15-16 лютого буде дуже морозною і сніжною. Як розповіла синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю Главреду, снігопади огорнуть країну 15 лютого.

"Із 15 лютого проходитиме атмосферний фронт, через який у західних і північних областях удень може бути сніг. Крім того, 15 лютого сніг можна буде побачити в більшості областей України. Снігопад буде не надто інтенсивний, адже очікується досить суха погода. Сніговий покрив додасться, як ми кажемо: "білі фарби в пейзажі", але максимум до 4 сантиметрів", - каже синоптик.

Погода на вихідні 15-16 лютого

"Удень 15 лютого на півдні країни може бути сніг. На Закарпатті може бути сніг із дощем. Також на вихідних вночі -4 -10 морозу, вдень від -1 до -6. На Закарпатті та Півдні країни буде близько 0 градусів", - зазначила синоптик.

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Також Птуха розповіла, що "15 лютого пройде атмосферний фронт, а вже в неділю, 16 лютого, знову очікуватимемо на погоду без опадів і з проясненнями, але і з морозом".

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Також раніше повідомлялося, що в Україну йде небезпечна погода - стало відомо, яким регіонам приготуватися. Небезпечні метеорологічні явища очікуються на території восьми областей.

Нагадаємо, Україну атакував затяжний шторм - влупила майже 7-бальна буря. Ця магнітна буря раптово почала затягуватися і "трясе" країну з новою силою.

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