Влупить -17: Україну атакує нова морозна хвиля зі снігом

Погода в Сумах буде найхолоднішою. Там очікується сильний мороз.

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Прогноз погоди в Україні на 16 лютого / фото: Главред

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 16 лютого

Де температура повітря опуститься до -17 градусів

Де оголошено штормове попередження

Погода в Україні 16 лютого буде дуже морозною та сніжною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження по всій Україні - І рівень небезпечності. Через ожеледицю може бути ускладнений рух транспорту.

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Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що Україну засипатиме мокрим снігом. На півдні та південному сході очікується сніг з дощем. У багатьох областях буде ожеледиця. Також прогнозується рвучкий північно-західний вітер.

15-16 лютого Україну накриє нова хвиля похолодання. Холодна погода триватиме весь наступний тиждень, а потепління прийде лише після 24 лютого.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 16 лютого / фото: ventusky

Погода 16 лютого

В Україні 16 лютого буде хмарно з проясненнями. Синоптики у цей день прогнозують сніг у всіх областях України, крім півдня та південного сходу. Також очікується ожеледиця. У цей день вітер буде західний та північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 9-14°, в Карпатах до 17° морозу, вдень 2-7° морозу; в західних, південних областях та в Криму вночі 6-11° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -11

За даними meteoprog, 16 лютого в Україні буде дуже морозним. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до -4...+2 градусів. Найнижча температура буде у Сумській області. Там температура повітря опуститься до -11...-5 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 16 лютого / фото: meteoprog

Погода 16 лютого у Києві

У Києві 16 лютого буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують сніг, на дорогах буде ожеледиця. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області протягом доби 3-8° морозу; в Києві протягом доби 4-6° морозу", - повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження через ожеледицю - І рівень небезпечності. Очікується утворення снігового покриву висотою 3-5 см.

Прогноз погоди в Україні на 16 лютого / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, магнітна буря вдарила Україну з новою силою. Вона накрила країну 1 лютого і вдарила з 5-бальною потужністю. Це могло негативно вплинути на самопочуття людей.

Також Укргідрометцентр повідомив, яка погода буде в лютому. У 2025 році погода в лютому буде теплішою, ніж зазвичай. Щодо опадів, то їх в останній місяць зими випаде менше за норму. Найближчими днями на Україну очікують погодні зміни: змішані опади та помітне похолодання.

До того ж синоптик повідомила про те, що зима повертається в Україну. Позначки термометра опустяться нижче нуля. На півдні та південному сході прогнозуються помірні снігопади та мокрий сніг, можливе налипання та ускладнення ситуації на дорогах. У Криму очікується сильний дощ.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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