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Все засипатиме снігом: в Україні попереджають про потужний шторм

Ангеліна Підвисоцька
14 лютого 2025, 20:24
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Погода у Чернігові 15 лютого буде найхолоднішою. Там температура повітря опуститься до -8 градусів.
погода
Прогноз погоди в Україні на 15 лютого / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 15 лютого
  • Де температура повітря опуститься до -13 градусів
  • Де оголошено штормове попередження

Погода в Україні 15 лютого буде дуже морозною та сніжною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження по всій Україні. Через ожеледицю та утворення снігового покриву може бути ускладнений рух транспорту. Також на території Івано-Франківської та Закарпатської областей можуть зійти снігові лавини через хуртовини та снігопади.

відео дня

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що Україну засипатиме мокрим снігом. На півдні та південному сході очікується сніг з дощем. У багатьох областях буде ожеледиця. Також прогнозується рвучкий північно-західний вітер.

15-16 лютого Україну накриє нова хвиля похолодання. Холодна погода триватиме весь наступний тиждень, а потепління прийде лише після 24 лютого.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 15 февраля
Прогноз погоди в Україні на 15 лютого / фото: ventusky

Погода 15 лютого

В Україні 15 лютого буде хмарно. Синоптики у цей день прогнозують сніг у південних, східних, центральних та північних областях. Також очікується ожеледиця. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура протягом доби у західних, північних та Вінницькій областях 3-8° морозу, на решті території від 4° морозу до 1° тепла (вночі в Карпатах 8-13° морозу, вдень в Криму та Приазов'ї 2-7° тепла)", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -8

За даними meteoprog, 15 лютого в Україні буде морозним. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +4...+6 градусів. Найнижча температура буде у Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до -8...-1 градуса.

погода 15 февраля
Прогноз погоди в Україні на 15 лютого / фото: meteoprog

Погода 15 лютого у Києві

У Києві 15 лютого буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують сніг, на дорогах буде ожеледиця. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області протягом доби 3-8° морозу; в Києві протягом доби 4-6° морозу", - повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження через ожеледицю - І рівень небезпечності. Очікується утворення снігового покриву висотою 3-5 см.

погода 15 февраля
Прогноз погоди в Україні на 15 лютого / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, магнітна буря вдарила Україну з новою силою. Вона накрила країну 1 лютого і вдарила з 5-бальною потужністю. Це могло негативно вплинути на самопочуття людей.

Також Укргідрометцентр повідомив, яка погода буде в лютому. У 2025 році погода в лютому буде теплішою, ніж зазвичай. Щодо опадів, то їх в останній місяць зими випаде менше за норму. Найближчими днями на Україну очікують погодні зміни: змішані опади та помітне похолодання.

До того ж синоптик повідомила про те, що зима повертається в Україну. Позначки термометра опустяться нижче нуля. На півдні та південному сході прогнозуються помірні снігопади та мокрий сніг, можливе налипання та ускладнення ситуації на дорогах. У Криму очікується сильний дощ.

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Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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