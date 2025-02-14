Україну накриють снігопади: у яких областях будуть сильні опади

Ви дізнаєтеся:
- Коли Україну накриють опади
- Якою буде погода в Україні у вихідні, 15 і 16 лютого
Погода в Україні у вихідні, 15 і 16 лютого, відзначиться сильними опадами. У низці областей буде йти сніг, а подекуди навіть з дощем. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.
"В Україні – атмосферний фронт. Сьогодні він принесе сніг на захід та північ України, ближче до ночі прийде і в центральну частину, а завтра, 15-го лютого, сніг та мокрий сніг очікується у центральних областях, у східній частині України та на півдні. Північ та захід у суботу опиняться вже в тилу цього атмосферного фронту. Завтра мокрий сніг може об'єднуватися із дощем на півдні та південному сході України через потепління", – розповіла Діденко.
Опади в суботу, 15 листопада, подекуди будуть сильними. Через це на дорогах центру, сходу та півдня ймовірне ускладнення ситуації, місцями спостерігатиметься налипання мокрого снігу, видимість погіршиться.
"Через те, що після снігу, мокрого снігу і навіть дощу після сьогоднішнього потепління вдень 15-го лютого почне затікати з півночі холодне повітря, на дорогах з'явиться небезпечна ожеледиця! Водії, будьте особливо уважними в суботу-неділю", – попередила синоптикиня.
Також вона зазначила, що до різкої зміни погоди приєднається рвучкий північно-західний вітер.
Діденко наголосила, що з 15-16 лютого в Україні знову очікується похолодання, відновляться морози.
Погода в Києві 15-16 лютого
У Києві 15 лютого буде без опадів, 16-го лютого очікується невеликий сніг.
Синоптикиня попередила, що в столиці очікується ожеледиця на дорогах.
Температура повітря 15 лютого вночі та вдень -4…-6 градусів, у ніч на неділю вже очікується -10 градусів, вдень 16-го лютого буде близько -5 градусів.
"Холодна погода триватиме весь наступний тиждень, потепління очікується, орієнтовно, з 24 лютого", – додала Діденко.
Погода в Україні – останні новини
Раніше Главред повідомляв, що нова хвиля похолодання накриє Україну – синоптик назвав точну дату. На тлі похолодання будуть опади у вигляді снігу, а в деяких областях – з дощем.
Також раніше повідомлялося, що в Україну йде небезпечна погода – стало відомо, яким регіонам приготуватися. Небезпечні метеорологічні явища очікуються на території восьми областей.
Нагадаємо, Україну атакував затяжний шторм – влупила майже 7-бальна буря. Ця магнітна буря раптово почала затягуватися і "трусить" країну з новою силою.
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Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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