Потепління вривається на Львівщину: коли термометри покажуть +15

Сноптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку, яка охопить частину регіону.

Прогноз погоди на Львівщині на 27 квітня / Фото: Главред

У понеділок, 27 квітня, погоду на Львівщині визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Очікується холодна, але переважно суха погода. Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

По всій території області очікуються сильні заморозки від 0 до 5°. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 10-15° тепла.

Понеділок мине без опадів, проте синоптики попереджають про погіршення видимості. Вночі та вранці землю огорне туман (500–1000 м). Вітер північно-західний, його швидкість становитиме 7-12 м/с.

Погода в Україні 27 квітня / Фото: скріншот meteoprog.com

Пожежна небезпека

Попри нічні холоди, в області зростає ризик пожеж. 27 квітня місцями очікується висока пожежна небезпека (4-й клас), а в районі Рави-Руської - надзвичайна (5-й клас). Синоптики наголошують, що такі погодні умови за наявності відкритого вогню сприятимуть миттєвому розповсюдженню пожеж у полях та лісах.

Попередження про пожежну небезпеку / Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

У вівторок та середу по всій території області, включно зі Львовом, утримається висока (4-й клас), а на півночі регіону - місцями надзвичайна (5-й клас) пожежна небезпека. Лише південна частина області зможе уникнути критичних показників.

Погода у Львові 27 квітня

У Львові початок тижня буде ясним, але морозним. У нічні години в місті очікується сильний заморозок 1-3°. Вдень небо буде хмарним із проясненнями, а повітря прогріється до 12-14° тепла.

Опадів у місті не передбачається, проте львів'янам варто бути уважними на дорогах через ранковий туман. Атмосферний тиск вночі дещо впаде, а вологість повітря протягом дня зменшиться.

Як повідомляв Главред, 26 квітня на Рівненщині очікується прохолодна та вітряна погода з короткочасними дощами. Температура вночі становитиме +3…+8 °С, удень +6…+11 °С.

У Черкаській області наприкінці квітня прогнозується ускладнення погодних умов. 27 квітня очікуються пориви вітру до 15–20 м/с, оголошено перший рівень небезпечності.

У понеділок, 27 квітня, у східних, а вдень також у північних і місцями центральних областях прогнозуються невеликі дощі, подекуди з мокрим снігом. На решті території опадів не очікується.

Про джерело: Львівський регіональний центр з гідрометеорології Львівський регіональний центр з гідрометеорології - державна установа, яка здійснює спостереження, прогнозування та аналіз метеорологічних, гідрологічних та кліматичних явищ на території Львівської області. Центр готує прогнози погоди, попередження про небезпечні метеорологічні явища, контролює стан річок і водосховищ, а також надає інформаційну підтримку органам влади, комунальним службам та населенню.

