Потепління вривається на Львівщину: коли термометри покажуть +15

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода у Львівській області 27 квітня
- Чи очікуються опади
- Де оголошено надзвичайну пожежну небезпеку
У понеділок, 27 квітня, погоду на Львівщині визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Очікується холодна, але переважно суха погода. Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.
По всій території області очікуються сильні заморозки від 0 до 5°. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 10-15° тепла.
Понеділок мине без опадів, проте синоптики попереджають про погіршення видимості. Вночі та вранці землю огорне туман (500–1000 м). Вітер північно-західний, його швидкість становитиме 7-12 м/с.
Пожежна небезпека
Попри нічні холоди, в області зростає ризик пожеж. 27 квітня місцями очікується висока пожежна небезпека (4-й клас), а в районі Рави-Руської - надзвичайна (5-й клас). Синоптики наголошують, що такі погодні умови за наявності відкритого вогню сприятимуть миттєвому розповсюдженню пожеж у полях та лісах.
У вівторок та середу по всій території області, включно зі Львовом, утримається висока (4-й клас), а на півночі регіону - місцями надзвичайна (5-й клас) пожежна небезпека. Лише південна частина області зможе уникнути критичних показників.
Погода у Львові 27 квітня
У Львові початок тижня буде ясним, але морозним. У нічні години в місті очікується сильний заморозок 1-3°. Вдень небо буде хмарним із проясненнями, а повітря прогріється до 12-14° тепла.
Опадів у місті не передбачається, проте львів'янам варто бути уважними на дорогах через ранковий туман. Атмосферний тиск вночі дещо впаде, а вологість повітря протягом дня зменшиться.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, 26 квітня на Рівненщині очікується прохолодна та вітряна погода з короткочасними дощами. Температура вночі становитиме +3…+8 °С, удень +6…+11 °С.
У Черкаській області наприкінці квітня прогнозується ускладнення погодних умов. 27 квітня очікуються пориви вітру до 15–20 м/с, оголошено перший рівень небезпечності.
У понеділок, 27 квітня, у східних, а вдень також у північних і місцями центральних областях прогнозуються невеликі дощі, подекуди з мокрим снігом. На решті території опадів не очікується.
Читайте також:
- Циклон принесе негоду: дощі і штормовий вітер накриють Тернопільщину
- Погода різко змінюється: синоптики попередили про небезпеку для Києва та області
- Дощі та шквальний вітер накриють Рівненщину: синоптики назвали дату похолодання
Про джерело: Львівський регіональний центр з гідрометеорології
Львівський регіональний центр з гідрометеорології - державна установа, яка здійснює спостереження, прогнозування та аналіз метеорологічних, гідрологічних та кліматичних явищ на території Львівської області. Центр готує прогнози погоди, попередження про небезпечні метеорологічні явища, контролює стан річок і водосховищ, а також надає інформаційну підтримку органам влади, комунальним службам та населенню.
