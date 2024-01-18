Зірку серіалу "Каменська" затримали з наркотиками в трусах

Російський актор-путініст Анатолій Руденко, зірка популярних серіалів "Каменська", "Дві долі", "Ангел-охоронець" та ін., потрапив у скандал, через який йому може загрожувати "скасування" гірше, ніж Кіркорову після голої вечірки.
Увечері 17 січня в столиці країни-окупанта артист був затриманий і доставлений в поліцейську дільницю за підозрою в зберіганні і поширенні наркотичних речовин. Автомобіль Руденка зупинили, а під час обшуку поліцейські виявили пакетик з 0.57 грамами наркотичного препарату мефедрону, повідомляють росЗМІ.
Актор, якому поки не пред'явили звинувачення, правоохоронним органам повідомив, що пакетик з невідомим йому вмістом він виявив на вулиці під час прогулянки з собакою. Тоді він вирішив, що в ньому отрута для собак, яку розкидають по вулицях недоброчесні громадяни щоб позбутися від бродячих тварин. Ймовірну отруту він вирішив підібрати, щоб потім викинути, але пізніше забув це зробити.
Історія була б правдоподібною, якби не одна підозріла деталь: коли машину Руденка зупинили, він помітно нервував і поводився дивно. Наркотики виявилися не в автомобілі, а на тілі актора при особистому огляді - вони були приклеєні до нього скотчем в області паху.
Раніше стало відомо, як співачка-зрадниця Asti відкупилася від скандальної вечірки у Насті Івлєєвої. Колишня українка так тряслася за рублі і свою популярність в країні на болотах, що пішла на мерзенну угоду з окупантами.
Також з'явилися подробиці про те, чому розлучилася ведуча-путіністка Лєра Кудрявцева. Новина про те, що вона пішла від свого молодого чоловіка, породила чимало чуток.
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