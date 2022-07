Зірка серіалу "Школа" записала хіт "Ванька-встанька", що висміює окупантів

Маша Кондратенко / instagram.com/mashaa.kondratenko/

Українська попспівачка, зірка серіалу "Школа" на каналі "1+1" та фіналістка проекту "Голос" Маша Кондратенко записала пісню"Ванька-Встанька", яка висміює російських окупантів. І зняла кліп на композицію.

"ВАНЬКА-ВСТАНЬКА" ‒ комічна пісня з присмаком сатири і сарказму, яка була написана мною для підняття бойового духу наших солдатів і українців", - прокоментувала свою роботу співачка.

Кліп на цю пісню вже встиг набрати сотні тисяч переглядів на порталі YouTube.

"Кожен з нас бореться на своєму фронті, мій фронт - музичний, і на ньому я буду стояти за рідну країну до кінця: буду піднімати дух, буду переживати біль, радіти успіхам і плакати в унісон з усім народом, але все це ‒ з нескінченною вірою в нашу перемогу", — написала під відео співачка.

Нагадаємо, раніше автори хіта "Вова...", проект "мюслі UA" створили спільний трек з українським блогером Василем харизмою, в якому висловили захоплення британським прем'єром Борисом Джонсоном.

"Цей трек - прояв поваги найпозитивнішому політику світу і найбільшому другу всього українського народу Борису Джонсону... або, як його називають в Україні, Борису Джонсонюку! Пане Борисе, ви легенда. Рвете окупантів на британський прапор! Ми вдячні вам за відкритість і вашу допомогу в боротьбі з головним ворогом нашої країни. Ukraine love you and поважає very much!", - йдеться в описі.

