Ляпис Трубецькой переспівав культову пісню" Воїни світла" українською мовою

Ляпіс Трубецькой переспівав "Воїнів світла" / ua.news

Український співак білоруського походження Сергій Михалок та білоруський гурт "Ляпіс Трубецкой" сьогодні на своєму YouTube-каналі "Ляпіс 98" презентували кліп на пісню "Воїни світла", яку заспівали українською мовою.

Переклав пісню з російської на українську мову український поет, письменник і волонтер Сергій Жадан.

Відомо про те, що зйомки кліпу проходили в Талліні, Михалок знімався в ролику разом зі своєю родиною.

"Всім воїнам світла і воїнам добра присвячується! У цей нелегкий для всіх нас час дуже важливо залишатися разом, залишатися сильними, справжніми воїнами! Саме тому ми вирішили порадувати наших друзів, наших братів і сестер піснею, яку ви вже добре знаєте, ще з 2014 року. Але ми хочемо презентувати вам її на улюбленій нами і, я впевнений, багатьма з вас мові, а також у новій акустичній версії. Це пісня про свободу і любов, про боротьбу і віру і про перемогу добра над злом", – анонсував нову версію відомої пісні музикант.

Зазначимо, пісня "Воїни світла" у 2014 році стала неофіційним гімном Революції Гідності.

"Воїни світла" російською мовою входить до альбому Матрьошка (2014). На цю пісню створено два кліпи. Перший, неофіційний, вийшов 1 березня 2014 року. У ньому використані кадри з Євромайдану та Революції Гідності. Він набрав 34 млн переглядів. Через кілька днів Ляпис Трубецкой випустив офіційний кліп, який набрав півмільйона переглядів.

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