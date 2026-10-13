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Зірка серіалу наклав на себе руки у 34 роки - що відомо

Віталій Кірсанов
13 жовтня 2026, 09:00
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Правоохоронні органи продовжують розслідування обставин смерті актора.
Зірка серіалу наклав на себе руки у віці 34 років
Зірка серіалу наклав на себе руки у віці 34 років / колаж: Главред, фото: instagram.com/rjmitte

Коротко:

  • Представник окружної влади підтвердив, що актор наклав на себе руки
  • Актор, як і його персонаж із "Пуститися берега", страждав на ДЦП

Американський актор Ар-Джей Мітт, який здобув популярність завдяки ролі Волтера Вайта-молодшого в популярному серіалі "Пуститися берега", помер 12 жовтня у власному будинку в місті Браунсвілл, штат Техас. Йому було 34 роки.

Про це повідомляє TMZ з посиланням на джерела.

відео дня

За інформацією видання, представник окружної влади підтвердив, що актор наклав на себе руки. Правоохоронні органи продовжують розслідування обставин його смерті.

"Ер-Джей Мітт, який зіграв Волтера Вайта-молодшого в серіалі "Пуститися берега", помер. Повідомляється, що він покінчив життя самогубством", - йдеться в публікації.

Актор, як і його персонаж із "Пуститися берега", страждав на дитячий церебральний параліч (ДЦП).

Як зазначили його представники після смерті, "спираючись на власний досвід життя з церебральним паралічем, Мітт надав цій ролі автентичності та створив платформу для підвищення обізнаності та інклюзії людей з інвалідністю".

Журналісти також звернули увагу на недавню появу актора в подкасті The Joe Vulpis Podcast. Минулого тижня Мітт розповів про те, як участь у серіалі вплинула на його життя, а також поділився подробицями стосунків із колегами зі знімального майданчика, з якими продовжував спілкуватися й після завершення проєкту.

Актор був заручений зі своєю давньою подругою Кеннеді Суарес.

"Пуститися берега" - кримінальний серіал, що виходив у 2008–2013 роках. Його головний герой - смертельно хворий вчитель хімії Волтер Вайт, який береться варити метамфетамін, нібито щоб забезпечити майбутнє своїй вагітній дружині та синові з церебральним паралічем. "Пуститися берега" вважається одним із найкращих серіалів XXI століття.

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Про актора: Ар-Джей Мітт

Ар-Джей Мітт (повне ім’я - Рой Френк "Ар-Джей" Мітт III) - американський актор, філантроп та активіст, який здобув світову популярність завдяки ролі Волтера Вайта-молодшого (також відомого як Флінн) у культовому драматичному серіалі "Пуститися берега" (Breaking Bad). Він знявся у 56 епізодах серіалу.

Як і його екранний персонаж у "Путі до зла", Ар-Джей Мітт у реальному житті мав дитячий церебральний параліч (ДЦП), який йому діагностували у віці трьох років.

Мітт активно займався захистом прав людей з інвалідністю та боровся зі стереотипами в ЗМІ. Він був послом благодійних проектів, таких як United Cerebral Palsy та Shriners Children's, а також очолював власний фонд The Mitte Foundation.

Окрім своєї головної ролі, він знімався в серіалах "Їх переплутали в пологовому будинку" (Switched at Birth), "Стражі правосуддя" (The Guardians of Justice), фільмах "Тріумф" (Triumph) і "Розмови з незнайомцями", а також виступав продюсером незалежного кіно.

12 жовтня 2026 року 34-річний актор трагічно помер. Його тіло було виявлено у власному будинку в місті Браунсвілл, штат Техас. За повідомленнями його представників та попередніми даними правоохоронних органів, причиною смерті стало самогубство.

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