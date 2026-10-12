'Корабель почав тонути': відомий продюсер розкрив причину краху Винника

Ви дізнаєтеся:
- Як Олег Винник зруйнував свою кар’єру
- Хто насправді стояв за популярністю зірки
Музичний продюсер Вадим Лисиця вважає, що причиною падіння популярності співака Олега Винника стала зовсім не його втеча за кордон на початку повномасштабного вторгнення. В інтерв’ю OBOZ.ua Лисиця зазначив, що проблеми в кар’єрі артиста почалися після того, як той припинив співпрацю з продюсером Олександром Горбенком.
Саме ця людина, як стверджує Лисиця, відіграла ключову роль у становленні Винника як зірки української естради та контролювала буквально кожен його крок. Як зазначив продюсер, розрив цього союзу став фатальною помилкою для виконавця, а війна лише прискорила неминуче падіння його популярності.
"Усе почалося з того, що він посварився зі своїм продюсером Сашею Горбенком. Горбенко, по суті, і зробив із нікому не відомого артиста - Олега Винника - того, кого знала вся країна. І коли їхня співпраця закінчилася, цей корабель почав тонути", - розповів Вадим Лисиця.
Лисиця переконаний, що навіть без виїзду з країни та подальших скандалів популярність співака поступово пішла б на спад. Виїзд за кордон і тривале мовчання лише остаточно поставили хрест на його творчій кар’єрі. Продюсер підкреслив, що шанс повернути колишній успіх і заслужити прощення публіки співак упустив назавжди.
"Війна просто стала каталізатором, тому що він виїхав. Якби війни не було і він залишився в Україні, можливо, ще якийсь час працював би... Але, думаю, результат все одно був би приблизно таким самим. Просто в якийсь момент його шлях пішов не в той бік. І я думаю, що це вже все - шляху назад у нього немає", - зазначив Лисиця.
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Про персону: Олег Винник
Олег Винник - український співак, композитор і автор пісень. Активну кар'єру розпочав у Німеччині, Австрії та Швейцарії як актор мюзиклів. З 2011 року підкорює українську сцену. Випустив 6 студійних альбомів. У перші дні повномасштабної війни в Україні покинув країну й обірвав зв’язок із шанувальниками. Лише в червні 2023 року Винник дав перше інтерв’ю, в якому зізнався, що таке рішення було зумовлене неназваною хворобою.
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