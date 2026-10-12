'Корабель почав тонути': відомий продюсер розкрив причину краху Винника

Вадим Лисиця поділився своєю думкою щодо причин втрати популярності співака Олега Винника.

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Чому впала популярність Олега Винника / колаж: Главред, скріншот із відео, фото: tiktok.com, Олег Винник

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Як Олег Винник зруйнував свою кар’єру

Хто насправді стояв за популярністю зірки

Музичний продюсер Вадим Лисиця вважає, що причиною падіння популярності співака Олега Винника стала зовсім не його втеча за кордон на початку повномасштабного вторгнення. В інтерв’ю OBOZ.ua Лисиця зазначив, що проблеми в кар’єрі артиста почалися після того, як той припинив співпрацю з продюсером Олександром Горбенком.

Саме ця людина, як стверджує Лисиця, відіграла ключову роль у становленні Винника як зірки української естради та контролювала буквально кожен його крок. Як зазначив продюсер, розрив цього союзу став фатальною помилкою для виконавця, а війна лише прискорила неминуче падіння його популярності.

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Олег Винник та Олександр Горбенко / фото: instagram.com, Олег Винник

"Усе почалося з того, що він посварився зі своїм продюсером Сашею Горбенком. Горбенко, по суті, і зробив із нікому не відомого артиста - Олега Винника - того, кого знала вся країна. І коли їхня співпраця закінчилася, цей корабель почав тонути", - розповів Вадим Лисиця.

Лисиця переконаний, що навіть без виїзду з країни та подальших скандалів популярність співака поступово пішла б на спад. Виїзд за кордон і тривале мовчання лише остаточно поставили хрест на його творчій кар’єрі. Продюсер підкреслив, що шанс повернути колишній успіх і заслужити прощення публіки співак упустив назавжди.

Олег Винник у Німеччині / скрін з відео

"Війна просто стала каталізатором, тому що він виїхав. Якби війни не було і він залишився в Україні, можливо, ще якийсь час працював би... Але, думаю, результат все одно був би приблизно таким самим. Просто в якийсь момент його шлях пішов не в той бік. І я думаю, що це вже все - шляху назад у нього немає", - зазначив Лисиця.

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Про персону: Олег Винник Олег Винник - український співак, композитор і автор пісень. Активну кар'єру розпочав у Німеччині, Австрії та Швейцарії як актор мюзиклів. З 2011 року підкорює українську сцену. Випустив 6 студійних альбомів. У перші дні повномасштабної війни в Україні покинув країну й обірвав зв’язок із шанувальниками. Лише в червні 2023 року Винник дав перше інтерв’ю, в якому зізнався, що таке рішення було зумовлене неназваною хворобою.

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