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"Завершили стосунки": скандальна Maruv раптово розлучилася після 14 років шлюбу

Христина Трохимчук
12 жовтня 2026, 18:08
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Співачка Maruv повідомила про розлучення зі своїм чоловіком Олександром Корсуном.
Maruv - розлучення
Maruv - розлучення / колаж: Главред, фото: instagram.com, Maruv, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Чому Maruv оголосила про розрив стосунків після 14 років разом
  • Як співачка прокоментувала розставання з Олександром Корсуном

Скандальна виконавиця Maruv зробила несподівану заяву в Instagram. Артистка, яка з початку повномасштабного вторгнення не засудила агресію Росії та продовжила співпрацю з країною-агресором, повідомила про розлучення зі своїм чоловіком і піар-менеджером Олександром Корсуном після 14 років стосунків.

Співачка наголосила, що заради спільної дитини вони з колишнім обранцем намагаються зберегти добрі стосунки та не влаштовувати публічних скандалів.

відео дня
Maruv - чоловік
Maruv - чоловік / фото: instagram.com, Maruv

"Ми з моїм чоловіком завершили стосунки, що тривали 14 років. Гадаю, буде чесно, якщо ви дізнаєтеся про це від мене, а не з преси. Коментарі до цього допису закриваю, бо не хочу бурхливих обговорень і домислів навколо цієї теми", - заявила артистка.

Водночас виконавиця зазначила, що категорично не має наміру розкривати подробиці сімейної драми та причини розлучення. Співачка запевнила, що життя триває, а її пріоритетом є виховання дитини.

Maruv зараз
Maruv зараз / фото: instagram.com, Maruv

"Разом ми дали життя чудовій дитині, і зараз для мене особливо важливо піклуватися про її емоційний стан, а також забезпечити їй відчуття стабільності. Життя триває, тепер кожен із нас піде своєю дорогою", - підсумувала Maruv.

Де зараз Maruv

Після від'їзду з України у 2022 році співачка мешкала в Іспанії та інших країнах Європи. Зараз вона продовжує жити й подорожувати за кордоном, ретельно приховуючи точну країну свого постійного проживання. Артистка продовжує випускати треки під псевдонімами Maruv і Шлакоблочина, а також періодично виступає з концертами за кордоном.

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Про персону: Maruv

- співачка, композиторка з України, переможниця Національного відбору на 64-й пісенний конкурс "Євробачення" з піснею "Siren Song", повідомляє Вікіпедія. Через відмову підписати контракт та гастрольну діяльність у Росії її участь у "Євробаченні" від України було скасовано.

Відома тим, що, незважаючи на російсько-українську війну, продовжила виступати в Росії, що негативно сприйняли в Україні. У квітні 2021 року випустила кліп із Філіпом Кіркоровим, а 23 липня стала ведучою російського телеканалу "Муз-ТВ".

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