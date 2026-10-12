P. Diddy отримав поранення у в'язниці: репера терміново доправили до лікарні

Американський репер отримав травму голови і його терміново доставили до лікарні.

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P. Diddy терміново вирушає до лікарні / Колаж Главред, фото з Facebook/Diddy

Коротко:

Що сталося у в'язниці, де перебуває Комбс

Що кажуть представники артиста

Американського репера та музичного продюсера Шона "Дідді" Комбса екстрено доставили з федеральної в'язниці в Нью-Джерсі до лікарні.

За даними Page Six, причиною стала травма голови. Обставини події поки що залишаються невідомими.

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Інцидент стався рано вранці в суботу, близько першої години ночі за місцевим часом. Комбса вивезли з федеральної виправної установи Fort Dix для медичного обстеження та надання допомоги.

Шон Комбс опинився в лікарні / Фото Вікіпедія

За інформацією джерел видання, травма не становила загрози для життя. Перед поверненням до в’язниці репер перебував у свідомості й міг розмовляти.

Представники Комбса підтвердили, що знають про те, що сталося, однак подробиць щодо характеру травми та причин госпіталізації поки що не розкрили. Невідомо й те, як саме репер отримав травму голови - офіційна версія події не оприлюднена.

"Нам відомо про повідомлення, що стосуються Шона Комбса, і ми працюємо над підтвердженням обставин справи".

Останні тижні, пов’язані з перебуванням Дідді за ґратами, супроводжуються новими скандальними публікаціями. Наприкінці вересня ЗМІ повідомили, що музикант нібито користувався у в’язниці особливими привілеями: мав доступ до забороненого мобільного телефону, алкоголю та додаткових послуг з боку інших ув’язнених.

Шон Комбс перебуває у в'язниці / ua.depositphotos.com

Після появи цих повідомлень Комбса, за даними американських ЗМІ, помістили в одиночну камеру. Його представник поставив під сумнів достовірність частини публікацій і звернув увагу на те, як інформація про те, що відбувається всередині виправної установи, потрапляє в пресу.

За останніми даними, очікувана дата звільнення Комбса була перенесена на 2 березня 2028 року. Поки що невідомо, чи вплине нещодавня госпіталізація на умови його утримання або подальше перебування у в’язниці.

Причини травми голови залишаються незрозумілими. Наразі немає підтверджень, що інцидент був пов’язаний із нападом або конфліктом з іншим ув’язненим.

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