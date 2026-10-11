Колишній чоловік Волочкової опинився у важкому стані в лікарні

Ігор Вдовін опинився у важкому стані в лікарні.

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Колишній чоловік Волочкової опинився у важкому стані / Колаж Главред, фото Mash, Стархіт

Коротко:

Що сталося з чоловіком Волочкової

Що відомо про його стан

Колишнього чоловіка російської балерини-путіністки Анастасії Волочкової госпіталізували з серцевим нападом у Москві.

Як повідомили російські пропагандисти, відомий бізнесмен Ігор Вдовін екстрено потрапив до реанімації у важкому стані. Його доставили до лікарні з гострою фібриляцією передсердь. Через небезпечне порушення серцевого ритму екс-чоловіка балерини одразу направили до відділення реанімації та інтенсивної терапії.

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Волочкова раніше потрапила до лікарні для безхатченків / Фото SHOT

Наступного дня лікарі зупинили критичний напад і перевели Ігоря Вдовина до звичайної палати. Однак його стан досі оцінюється як важкий, він перебуває під цілодобовим наглядом.

Волочкова почала зустрічатися з Вдовиним у 2003 році. У пари у 2005 році народилася донька Аріадна. Пізніше у чоловіка почалися фінансові проблеми, і незабаром пара розійшлася, так і не оформивши стосунки офіційно.

Пізніше Волочкова довго критикувала Вдовина нібито за те, що витратила на нього всі гроші, які чоловік нібито так і не повернув.

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Про особу: Анастасія Волочкова Анастасія Волочкова - російська артистка балету, танцівниця, громадська діячка.

Заслужена артистка РФ (2002), народна артистка Карачаєво-Черкесії (2006) та Північної Осетії-Аланії (2007). Лауреатка Міжнародного конкурсу імені Сержа Ліфара, володарка премії "Benois de la Danse" (2002).

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