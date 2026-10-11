Колишній чоловік Волочкової опинився у важкому стані в лікарні

Коротко:
- Що сталося з чоловіком Волочкової
- Що відомо про його стан
Колишнього чоловіка російської балерини-путіністки Анастасії Волочкової госпіталізували з серцевим нападом у Москві.
Як повідомили російські пропагандисти, відомий бізнесмен Ігор Вдовін екстрено потрапив до реанімації у важкому стані. Його доставили до лікарні з гострою фібриляцією передсердь. Через небезпечне порушення серцевого ритму екс-чоловіка балерини одразу направили до відділення реанімації та інтенсивної терапії.
Наступного дня лікарі зупинили критичний напад і перевели Ігоря Вдовина до звичайної палати. Однак його стан досі оцінюється як важкий, він перебуває під цілодобовим наглядом.
Волочкова почала зустрічатися з Вдовиним у 2003 році. У пари у 2005 році народилася донька Аріадна. Пізніше у чоловіка почалися фінансові проблеми, і незабаром пара розійшлася, так і не оформивши стосунки офіційно.
Пізніше Волочкова довго критикувала Вдовина нібито за те, що витратила на нього всі гроші, які чоловік нібито так і не повернув.
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Про особу: Анастасія Волочкова
Анастасія Волочкова - російська артистка балету, танцівниця, громадська діячка.
Заслужена артистка РФ (2002), народна артистка Карачаєво-Черкесії (2006) та Північної Осетії-Аланії (2007). Лауреатка Міжнародного конкурсу імені Сержа Ліфара, володарка премії "Benois de la Danse" (2002).
Після анексії Криму в інтерв’ю українському телеканалу "1+1" у квітні 2014 року в Києві зазначила, що для неї Крим завжди буде частиною України і "мені соромно за Росію". Зараз проживає в терористичній РФ і підтримує режим Кремля.
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