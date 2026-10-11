Захисник Ласточкін підкорив шанувальників своїм танцем

Ігор Ласточкін станцював у бліндажі та звернувся до своїх підписників.

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Ігор Ласточкін станцював / колаж: Главред, фото: instagram.com/lastochkin_igor

Коротко:

Що написав Ігор Ласточкін

Як він зараз виглядає

Популярний український комік Ігор Ласточкін, який зараз захищає Україну на фронті, показав кумедне відео, яке він зняв у своєму бліндажі.

Відповідним відео він поділився на своїй сторінці в Instagram.

відео дня

Харизматичний актор і військовий станцював і зняв свій танець на відео.

"Я вам танець, ви нам кидаєте донат на пікап", - написав він.

Ігор Ласточкін захищає Україну / скрін з відео

Свій шикарний танець Ласточкін станцював під трек, який зараз набирає популярність, - Chico.

Ігор Ласточкін станцював у бліндажі

Ласточкін станцював у бліндажі / Скріншот

Артист не вперше знімає такі відео, радуючи своєю харизмою своїх шанувальників.

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Про особу: Ігор Ласточкін Ігор Ласточкін - український актор і капітан команди КВН "Збірна Дніпропетровська". З 2015 року - тренер "Ліги сміху". У 2016 році став ведучим програми "Розсміши коміка". З початком повномасштабного вторгнення активно займався волонтерством, а в лютому 2025 року мобілізувався до ЗСУ.

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