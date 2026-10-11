Захисник Ласточкін підкорив шанувальників своїм танцем

Коротко:
- Що написав Ігор Ласточкін
- Як він зараз виглядає
Популярний український комік Ігор Ласточкін, який зараз захищає Україну на фронті, показав кумедне відео, яке він зняв у своєму бліндажі.
Відповідним відео він поділився на своїй сторінці в Instagram.
Харизматичний актор і військовий станцював і зняв свій танець на відео.
"Я вам танець, ви нам кидаєте донат на пікап", - написав він.
Свій шикарний танець Ласточкін станцював під трек, який зараз набирає популярність, - Chico.
Ігор Ласточкін станцював у бліндажі
Артист не вперше знімає такі відео, радуючи своєю харизмою своїх шанувальників.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Як повідомляв Главред, раніше колишнього чоловіка російської балерини-путіністки Анастасії Волочкової госпіталізували з серцевим нападом у Москві.
Раніше такожукраїнська актриса Ксенія Мішина, яка нещодавно пошкодила свій новий преміальний автомобіль вартістю близько п’яти мільйонів гривень, поділилася новим відео.
Вас також може зацікавити:
- Близький друг Ігоря Ласточкіна розповів про військову службу коміка
- "Питали, чому не на фронті": Ігор Ласточкін передав повідомлення з передової
- Змінився до невпізнання: у мережі з’явилися рідкісні кадри з Ігорем Ласточкіним
Про особу: Ігор Ласточкін
Ігор Ласточкін - український актор і капітан команди КВН "Збірна Дніпропетровська". З 2015 року - тренер "Ліги сміху". У 2016 році став ведучим програми "Розсміши коміка". З початком повномасштабного вторгнення активно займався волонтерством, а в лютому 2025 року мобілізувався до ЗСУ.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред