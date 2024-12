Лорак так і не стала великою зіркою в Росії, навіть попри зраду України.

Лорак жалюгідно семенила за Пєсковим / Колаж Главред, фото скріншот

У терористичній Росії вкотре принизили зрадницю України, лицемірну Ані Лорак.

Зокрема, тепер Лорак можна сказати "опустили" на найвищому рівні. І все - завдяки прес-секретарю агресора Путіна Дмитру Пєскову. Той з'явився на льодовому шоу своєї дружини - Тетяни Навки. На цей захід він привів також свою дочку, яка не живе в Росії, та онуку.

На відео потрапив момент, як Пєсков із донькою та онукою заходить у приміщення, куди за ним також семенить Лорак.

Тут Пєсков вирішує запитати у своєї дочки, чи знає вона "тітку Ані Лорак".

"Ні", - впевнено заявила Ліза Пєскова. Втім, онука агресора також не впізнала "велику зірку" родом з України.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, раніше зрадниця Лорак замахнулася на легендарний хіт Вітні Г'юстон I Will always love you. Співачка, яка відчайдушно намагається врятувати свою кар'єру в терористичній Росії, прийшла на шоу до актора Станіслава Ярушина, який прославився завдяки ролі Антона серіалу "Універ".

А також стало відомо, що Ані Лорак перервала траур за своїм батьком заради вечірки. Співачка без натяку на скорботу заявилася на день народження співака-путініста Філіпа Кіркорова.

