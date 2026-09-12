"Любов моя": Горбунов публічно звернувся до Осадчої і показав її без макіяжу

Телеведучий поділився архівними та сімейними знімками з нагоди дня народження своєї дружини.

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Катерина Осадча - день народження / колаж: Главред, фото: instagram.com, Юрій Горбунов, Катерина Осадча

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Які рідкісні знімки ведучої опублікував її чоловік

Сьогодні, 12 вересня, українська телеведуча Катерина Осадча святкує день народження. З цієї нагоди її чоловік, шоумен і продюсер Юрій Горбунов, присвятив коханій зворушливий допис в Instagram.

До святкової добірки фото увійшли як знімки, на яких Катерина позує в розкішних вечірніх сукнях, так і знімки з повсякденного життя, на яких вона зображена абсолютно природною - без макіяжу та укладки.

відео дня

Катерина Осадча без макіяжу / фото: instagram.com, Юрій Горбунов

Горбунов не забув показати й материнські будні Осадчої: на фотографіях з’явилися їхні спільні сини - 9-річний Іван та 5-річний Данило.

"З днем народження, кохана! Усе, що ти запланувала в житті, обов’язково збудеться! Кохаю тебе!" - звернувся до дружини шоумен.

Катерина Осадча з дітьми / фото: instagram.com, Юрій Горбунов

Сама Катерина Осадча у свій особливий день також зв’язалася з шанувальниками, поділившись атмосферними кадрами зі святковим тортом і запаленими свічками. Ведуча не приховувала емоцій і поділилася своїм головним усвідомленням.

"Прокидаючись щоранку, я розумію, що життя - це велика цінність", - зізналася іменинниця.

Катерина Осадча / інфографіка: Главред

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Раніше Главред повідомляв, що Соломія Вітвіцька готується вперше стати мамою. На 39-му тижні вагітності телеведуча відверто розповіла в Instagram про випробування перших місяців і майбутнє народження первістка.

Також Леді Гага та Майкл Поланскі вперше з'явилися на публіці з новонародженим первістком. На знімках із Каліфорнії 40-річна співачка у стильному об’ємному пальті та затемнених окулярах дбайливо притискає дитину до грудей, трепетно ховаючи її від спалахів фотокамер.

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Про персону: Катерина Осадча Катерина Осадча - українська журналістка, телеведуча та модель. Найбільш відома як ведуча програми "Світське життя" на телеканалі "1+1". У шкільні роки (з 13 до 18 років) працювала в модельному бізнесі в Західній Європі, у 18 років повернулася на територію України.

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