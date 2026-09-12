"Любов моя": Горбунов публічно звернувся до Осадчої і показав її без макіяжу

Ви дізнаєтеся:
- Як Юрій Горбунов привітав Катерину Осадчу з 43-річчям
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Сьогодні, 12 вересня, українська телеведуча Катерина Осадча святкує день народження. З цієї нагоди її чоловік, шоумен і продюсер Юрій Горбунов, присвятив коханій зворушливий допис в Instagram.
До святкової добірки фото увійшли як знімки, на яких Катерина позує в розкішних вечірніх сукнях, так і знімки з повсякденного життя, на яких вона зображена абсолютно природною - без макіяжу та укладки.
Горбунов не забув показати й материнські будні Осадчої: на фотографіях з’явилися їхні спільні сини - 9-річний Іван та 5-річний Данило.
"З днем народження, кохана! Усе, що ти запланувала в житті, обов’язково збудеться! Кохаю тебе!" - звернувся до дружини шоумен.
Сама Катерина Осадча у свій особливий день також зв’язалася з шанувальниками, поділившись атмосферними кадрами зі святковим тортом і запаленими свічками. Ведуча не приховувала емоцій і поділилася своїм головним усвідомленням.
"Прокидаючись щоранку, я розумію, що життя - це велика цінність", - зізналася іменинниця.
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Про персону: Катерина Осадча
Катерина Осадча - українська журналістка, телеведуча та модель. Найбільш відома як ведуча програми "Світське життя" на телеканалі "1+1". У шкільні роки (з 13 до 18 років) працювала в модельному бізнесі в Західній Європі, у 18 років повернулася на територію України.
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