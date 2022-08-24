Яблучко від яблуньки: син путініста Сігала зібрався на російські хліби слідом за батьком

Стівен Сігал і Домінік Сігал / https://ua.depositphotos.com і Instagram

Домінік, один з численних нащадків закоренілого путініста, актора і зірки бойовиків 90-х Стівена Сігала, каже, що хоче наслідувати приклад татуся і переїхати в Росію. Про це він заявив у коментарі російським ЗМІ.

"Я поки в роздумах, чим займатися в Москві. Не був тут довгий час, і зараз заповнюю час своєї відсутності, думаю про майбутнє тут. У Москві ходжу по музеях, у мене поки немає якогось улюбленого музею, але мені подобається досліджувати різні об'єкти архітектури в місті та інші подібні речі", - сказав він

При цьому, Сігал-молодший, який вже встиг спробувати себе в кінематографі, в Росії хоче спробувати себе і в інших сферах. Цілком ймовірно, збирається трудитися, як і його батько, в пропагандистській галузі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський актор Анатолій Білий засудив напад РФ на Україну і заявив, що покинув Росію. Він повідомив, що "більше не може робити вигляд, що нічого не відбувається". За словами білого, перед від'їздом він, "зціпивши зуби" і "керуючись поняттям професійної честі" дограв до кінця театральний сезон в МХТ імені Чехова.

До того український актор Руслан Пахомі, який брав участь у зйомках четвертого сезону серіалу"кріпосна", пішов зі зброєю в руках захищати Україну від ворога.

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