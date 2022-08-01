Актор з серіалу "Кріпосна" пішов на фронт захищати Україну/ Facebook

Український актор Руслан Пахомі, який брав участь у зйомках четвертого сезону серіалу "Кріпосна", пішов зі зброєю в руках захищати Україну від ворога.

Хлопець вступив до лав ЗСУ, а перед цим від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну був у теробороні. Тепер він стоїть на сторожі безпеки держави у рідній Одеській області. Про це повідомляє Суспільне, журналісти якого поспілкувалися з актором просто в окопі.

Пахомі зараз служить в Ізмаїльському прикордонному загоні.

"Я записався в місцеву тероборону на Одещині. Я на мить подумав, що якщо щось, а моя сім’я? Я просто з багатодітної родини, нас п’ятеро взагалі і мати. А якщо зараз прийде орк і захоче все забрати? І я вирішив, пішов до військового комісаріату", – розповідає актор.

Зараз він не лише вправно володіє зброєю, а й почав писати вірші.

У "Кріпосній" зіграв барона

Досвід знімання у серіалі "Кріпосна" Руслан Пахомі згадує із задоволенням.

"До нас підходить режисер, який займався суто нами, і каже: "О, ти нам підходиш, йди сюди". І нас загримували, перевдягли і я відразу вжився в роль", – каже актор.

Хлопець зіграв у кінострічці барона. Проте четвертий сезон, у якому повинні були показати Пахомі, ще не вийшов на екрани через коронавірус та війну. Але раніше хлопець активно ділився фотографіями зі знімального майданчика.

Руслан Пахомі на зйомках "Кріпосної"/ Facebook

Руслан Пахомі на зйомках "Кріпосної"/ Facebook

Нагадаємо, українська актриса Ксенія Мішина змонтувала кумедний відеоролик зі своєю героїнею з серіалу "Кріпосна" Лідією Шефер і президентом Білорусі Олександром Лукашенко.

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