Актор з серіалу "Кріпосна" пішов на фронт захищати Україну

21-річний українець не зміг бути осторонь, і тепер несе службу на рідній Одещині.
Український актор Руслан Пахомі, який брав участь у зйомках четвертого сезону серіалу "Кріпосна", пішов зі зброєю в руках захищати Україну від ворога.
Хлопець вступив до лав ЗСУ, а перед цим від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну був у теробороні. Тепер він стоїть на сторожі безпеки держави у рідній Одеській області. Про це повідомляє Суспільне, журналісти якого поспілкувалися з актором просто в окопі.
Пахомі зараз служить в Ізмаїльському прикордонному загоні.
"Я записався в місцеву тероборону на Одещині. Я на мить подумав, що якщо щось, а моя сім’я? Я просто з багатодітної родини, нас п’ятеро взагалі і мати. А якщо зараз прийде орк і захоче все забрати? І я вирішив, пішов до військового комісаріату", – розповідає актор.
Зараз він не лише вправно володіє зброєю, а й почав писати вірші.
У "Кріпосній" зіграв барона
Досвід знімання у серіалі "Кріпосна" Руслан Пахомі згадує із задоволенням.
"До нас підходить режисер, який займався суто нами, і каже: "О, ти нам підходиш, йди сюди". І нас загримували, перевдягли і я відразу вжився в роль", – каже актор.
Хлопець зіграв у кінострічці барона. Проте четвертий сезон, у якому повинні були показати Пахомі, ще не вийшов на екрани через коронавірус та війну. Але раніше хлопець активно ділився фотографіями зі знімального майданчика.
Нагадаємо, українська актриса Ксенія Мішина змонтувала кумедний відеоролик зі своєю героїнею з серіалу "Кріпосна" Лідією Шефер і президентом Білорусі Олександром Лукашенко.
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