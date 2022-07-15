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"Ми не потрібні Росії": актор Білий виїхав з країни-агресора, засудивши війну в Україні

15 липня 2022, 13:32

Ще один відомий актор не витримав життя в Росії.

Анатолій Білий
Анатолій Білий / Facebook

Російський актор Анатолій Білий засудив напад РФ на Україну і заявив, що покинув Росію.

На своїй сторінці в Facebook він повідомив, що більше "не може удавати, що нічого не відбувається".

За словами білого, перед від'їздом він, "зціпивши зуби" і "керуючись поняттям професійної честі" дограв до кінця театральний сезон в МХТ імені Чехова.

"Так, я поїхав. Так, пішов з театру і взагалі звідусіль, тому що більше не можу залишатися в країні, яка веде підлу, неправедну, страшну, криваву війну. Не можу удавати, що нічого не відбувається, не можу бачити сміються в літніх кафе людей, не можу чути веселу музику. Не можу більше мовчати. Я висловив свою позицію на початку війни. Звалилася така кількість зла і ненависті, що я зрозумів – це марно, дійсно більшість za. І я замовк", - розповів Білий.

Актор зізнався, що останнім часом виступає проти війни в Росії.

"Нас мало. Ми не потрібні Росії. Дуже шкода. Тому, що в Росії велика кількість прекрасних людей. Красивих людей. Але темряви більше. Розчарування дуже глибоке і різнобічне. Розчарування в природі людини, в перемозі звіриного несвідомого над слабким розумом. Темрява рулить. Я песиміст і думаю, що темрява, яка прийшла на російську землю, дуже надовго. На мій вік її вистачить точно", - заявив він.

читайте такожГоллівудський актор розплакався в прямому ефірі, згадуючи особисту зустріч з Путіним 8 років томуБілий також згадав обстріл Вінниці російськими ракетами, які забрали десятки життів.

"Сьогодні з ранку ракета впала у Вінниці. Загинули дорослі, діти. Я народився у Вінницькій області. З 24 лютого у мене всередині величезний камінь, він тисне і серце моє болить кожен день. Ні війні", - підсумував Білий.

Нагадаємо, раніше українська актриса Анна Кошмал, яка зіграла роль Жені в популярному серіалі "Свати" розповіла, чи спілкується вона зі своїми російськими колегами по серіалу, які, до слова, так і не підтримали Україну в безжальній війні з Росією. Як зазначила Ганна, зі своєю кіносім'ями після вторгнення Росії в Україну вона не спілкується.

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