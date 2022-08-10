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"Коли побачать, що Акела промахнувся": експерт пояснив, коли Путіна скинуть з трону

10 серпня 2022, 03:45

Коли оточення усуне Путіна від влади, то одразу почнеться боротьба усіх з усіма на верхівці влади в РФ.

'Коли побачать, що Акела промахнувся': експерт пояснив, коли Путіна скинуть з трону
Експерт пояснив, коли Путіна скинуть з трону/ Reuters

Російського диктатора Володимира Путіна ніхто зараз не чіпає в РФ і не намагається усунути від влади, тому що він роками працював над поширенням страху як серед простих людей, так і серед олігархів та самої верхівки влади.

Навіть якби хтось хотів виступити проти Путіна, вони бояться як його самого, так і ФСБ та спецслужб. Про це сказав соціолог, публіцист та автор книг "Система Путіна", "Нова національна ідея Путіна" та ін. Ігор Ейдман в інтерв’ю для сайту Главред.

"Цілком очевидно, що Путін працює проти інтересів усіх соціальних верств – як правлячої еліти, так і простих людей. Але політичне поле в Росії так затоптане, так піддано примусовій прополці з боку російської влади і спецслужб, репресіям, терору, що всі просто бояться. Вони бояться Путіна, ФСБ, спецслужб. Бояться всі – і олігархи, і прості люди, і самі представники путінської верхівки, і сам Путін", – зазначає Ейдман.

Через те, що російське суспільство паралізоване страхом, ніхто з простих росіян не набирається сміливості, щоб спробувати здійснити якісь перевороти.

Проте ситуація може змінитися. І зміниться вона тоді, коли оточення Путіна побачить, що Акела промахнувся.

"Тобто що Путін програє, втрачає владу, його вже можна не боятися і пора ділити той пиріг, який залишиться після нього. Тоді все зміниться, і почнеться боротьба всіх з усіма в російській верхівці", – зазначає публіцист.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін перед повномасштабним вторгненням в Україну багато спілкувався з Юрієм Ковальчуком, який найбільш наближений до нього. Ковальчук "підкупив" Путіна своєю простотою, і тепер він найвпливовіша фігура в оточенні російського диктатора. Спілкування з ним стало одним із поштовхів до війни.

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що прямі переговори президентів Володимира Зеленського і Володимира Путіна на даний момент не актуальні. Він зазначив, що в перші місяці війни Зеленський був готовий зустрінеться з президентом країни-агресора, але зараз все змінилося.

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