Актор-путініст Стівен Сігал приїхав на Донбас подивитися на місце вбивства українських полонених/ Reuters, Telegram

Окуповані території Донбасу відвідав відомий американський актор і путініст Стівен Сігал, який отримав у 2016 році російське громадянство.

Актор-путініст поїхав в Оленівку, де російські загарбники вбили понад 50 українських військовополонених. Про такий візит повідомив на своїй сторінці в Telegram російський пропагандист Володимир Соловйов.

Також він опублікував фотографії Сігала, коли той стоїть на руїнах знищеного барака.

При цьому пропагандист не уточняє, коли саме актор приїжджав в Оленівку.

Агресори уже не раз користувалися популярністю американського актора у своїх цілях.

Стівен Сігал в Оленівці/ Telegram​

Стівен Сігал в Оленівці/ Telegram​

Раніше повідомлялося, що російський актор Анатолій Білий засудив напад РФ на Україну і заявив, що покинув Росію. Він повідомив, що більше "не може удавати, що нічого не відбувається". За словами Білого, перед від'їздом він, "зціпивши зуби" і "керуючись поняттям професійної честі" дограв до кінця театральний сезон в МХТ імені Чехова.

Нагадаємо, український актор Руслан Пахомі, який брав участь у зйомках четвертого сезону серіалу "Кріпосна", пішов зі зброєю в руках захищати Україну від ворога.

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