Актор-путініст Стівен Сігал приїхав на Донбас подивитися на місце вбивства українських полонених

Актора "засікли" в Оленівці, де він позував на руїнах знищеного барака фотографу пропагандистів.
Окуповані території Донбасу відвідав відомий американський актор і путініст Стівен Сігал, який отримав у 2016 році російське громадянство.
Актор-путініст поїхав в Оленівку, де російські загарбники вбили понад 50 українських військовополонених. Про такий візит повідомив на своїй сторінці в Telegram російський пропагандист Володимир Соловйов.
Також він опублікував фотографії Сігала, коли той стоїть на руїнах знищеного барака.
При цьому пропагандист не уточняє, коли саме актор приїжджав в Оленівку.
Агресори уже не раз користувалися популярністю американського актора у своїх цілях.
Раніше повідомлялося, що російський актор Анатолій Білий засудив напад РФ на Україну і заявив, що покинув Росію. Він повідомив, що більше "не може удавати, що нічого не відбувається". За словами Білого, перед від'їздом він, "зціпивши зуби" і "керуючись поняттям професійної честі" дограв до кінця театральний сезон в МХТ імені Чехова.
Нагадаємо, український актор Руслан Пахомі, який брав участь у зйомках четвертого сезону серіалу "Кріпосна", пішов зі зброєю в руках захищати Україну від ворога.
Читайте також:
- Зеленський закликав закрити Захід для росіян: в РФ вибухнули хамством
- Україна вже має ракети з дальністю 200-300 км і вдарила ними по Криму – Андрусів
- "Коли побачать, що Акела промахнувся": експерт пояснив, коли Путіна скинуть з трону