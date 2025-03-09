"Я соромлюся": Нікітюк уперше розповіла, чого стидається у своїй зовнішності

Коротко:
- Леся Нікітюк розповіла про свої комплекси
- Зірка зазначила, як вони впливають на її життя
Українська ведуча, модель та акторка Леся Нікітюк справляє враження абсолютно впевненої в собі жінки, чию неперевершеність навіть смішно піддавати сумнівам. Однак нещодавно Леді Ле зізналася, що і вона має комплекси, пов'язані із зовнішністю.
В ефірі радіо П'ятниця Нікітюк розповіла, раніше купувала туфлі на два розміри менші від необхідного. Через це пальці на її ногах деформувалися, що сьогодні завдає їй значних незручностей.
"І після цього у мене гульки на пальчиках ніг. І мені дуже іноді... Я соромлюся свого тіла. Я соромлюся ходити в босоніжках із відкритими пальчиками", - поділилася своїми переживаннями зірка.
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Хто така Леся Нікітюк?
Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, акторка, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел та Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сіла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.
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