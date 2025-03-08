Танцівниця Шоптенко вперше розкрила діагноз сина

Олена Шоптенко вирішила з'ясувати, наскільки обдарований її син Олексій.

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Олена Шоптенко озвучила діагноз сина / Колаж Главред, фото Instagram/alena_shoptenko

Коротко:

Син Олени Шоптенко обожнює математику

Який у нього IQ

Який діагноз поставили хлопчикові

Українська танцівниця і хореограф Олена Шоптенко вперше розповіла про діагноз свого сина.

На своїй сторінці в Instagram, танцівниця вирішила поділитися історією того, як вона зайнялася обстеженням свого сина Олексія. "Пам'ятаєте, я вирішила перевірити Олексія на "обдарованість", - звертається вона до своїх фоловерів.

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За словами Шоптенко, така перевірка проходила в кілька етапів: три зустрічі з дитиною (розмови з психологами і тестування), зустріч із самою Оленою, розмовами з учителями в школі і заповненнями психологічних опитувальників.

Олена Шоптенко відверто розповіла про діагноз сина / Скриншот Instagram/alena_shoptenko

"Це був тест не тільки суто на визначення обдарованості дитини, а й для розуміння її ментального стану. Ну і на перевірку СДУГ (синдром дефіциту уваги та гіперактивності). Самі розумієте", - написала Олена.

Олена Шоптенко відверто розповіла про діагноз сина / Скриншот Instagram/alena_shoptenko

Вона також додала, що зважилася на таку перевірку через особливу любов хлопчика і його здібності до математики.

"Він рахує дуже добре, він уже цікавиться, знає, як ділити, множити. Знає, як працювати з мінусом. Для першого класу це, скажімо так, досить добре. І мені стало цікаво, чи дійсно це якісь незвичайні здібності. Плюс мені було важливо зрозуміти, що відбувається з поведінкою Олексія, адже в школі в нас почалися деякі проблеми. Я вже кілька разів була в школі, розмовляла з учителями. Їм важко з ним справлятися", - додала Шоптенко.

Як виявилося за результатами тесту, рівень IQ Олексія вищий за середній. При цьому тест він проходив не рідною мовою.

"Однак йому ще й визначили "F92. Змішаний розлад поведінки та емоцій. І потрібно над цим працювати. І тут я, м'яко кажучи, дуже засмутилася, бо вважала його різкі перепади настрою та експресивність особливістю темпераменту та розвитку. Ну не знаю, досі переварюю", - зазначила Олена Шоптенко.

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Нагадаємо, раніше Главред писав про те, що хореограф Олена Шоптенко отримала складну травму - розрив двох зв'язок колінного суглоба. Артистці зробили операцію і встановили в ногу титановий гак.

Раніше також Олена Шоптенко висловилася про колишнього чоловіка - танцюриста-воїна Дмитра Дікусара.

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Хто така Олена Шоптенко? Олена Шоптенко - українська танцівниця, хореограф, дворазова чемпіонка світу з бальних танців. Майстер спорту міжнародного класу. Учасниця численних українських телепроєктів - "Танці з зірками", "Танцюю для тебе", "Майданс", "Зважені та щасливі".

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