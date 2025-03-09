Нові правила виїзду Мінкульту: українського артиста не випустили на концерт

Коротко:
- YAKTAK планував дати три концерти в Європі
- Артист переніс виступи
Популярний український співак YAKTAK, справжнє ім'я якого Ярослав Карпук, оголосив про перенесення концертів за кордоном. Артиста не випустили за кордон. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.
Співак, відомий піснями "Уночі", "Погляд", "LaLaLaLa", планував дати три концерти в Європі. Зокрема, він мав виступити в Бухаресті, Кошице та Будапешті 8, 10 та 11 березня відповідно. Однак концерти було скасовано, а в його гастрольний тур внесено зміни.
Причиною став новий указ Міністерства культури та стратегічних комунікацій України. Як відомо, у лютому у відомстві обмежили артистам виїзд з України.
За словами Ярослава, зміни в законодавстві торкнулися і його. Наразі він переніс виступи і не назвав нових дат, оскільки не знає, коли зможе виїхати за кордон. Водночас усі його концерти в Україні відбудуться за планом.
"На жаль, змушені перенести ці концерти (поки що на невизначені дати). Зміни в законодавстві вплинули на можливість виїзду за межі України, через що проведення запланованих концертів наразі стало неможливим", - зазначив YAKTAK.
Рішення Мінкульту - що відомо
Нововведення Мінкульт запровадив, щоб запобігти зловживанням. Річ у тім, що цьому передувало те, що близько 20% виконавців чоловічої статі призовного віку раніше виїхали за кордон і не повернулися.
Як повідомляв Главред, відомий український співак і музикант Дмитро Шуров (Pianoбой) розповів про те, що український Мінкульт не випустив його в гастрольний тур Європою.
У пресслужбі міністерства культури та стратегічних комунікацій повідомили, що рішення про заборону виїзду за кордон військовозобов'язаних діячів культури та медійників є тимчасовим. Її відновлять після рішення уряду.
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Хто такий YakTak?
YakTak (справжнє ім'я - Ярослав Карпук) - український виконавець і автор пісень у стилі поп і хіп-хоп. Учасник 5 сезону музичного проєкту Голос. Діти (2019), фіналіст Національного відбору на Євробачення-2024 (4 місце), лауреат премії "Muzvar Awards" (2023). Сольний проєкт "YakTak" Карпук запустив у лютому 2022 року. У лютому 2024 року в артиста вийшов дебютний студійний альбом.
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