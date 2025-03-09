Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Нові правила виїзду Мінкульту: українського артиста не випустили на концерт

Віталій Кірсанов
9 березня 2025, 14:34
116
У лютому у відомстві обмежили артистам виїзд з України.
ЯКТАК
YAKTAK / колаж: Главред, фото: instagram YAKTAK

Коротко:

  • YAKTAK планував дати три концерти в Європі
  • Артист переніс виступи

Популярний український співак YAKTAK, справжнє ім'я якого Ярослав Карпук, оголосив про перенесення концертів за кордоном. Артиста не випустили за кордон. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

Співак, відомий піснями "Уночі", "Погляд", "LaLaLaLa", планував дати три концерти в Європі. Зокрема, він мав виступити в Бухаресті, Кошице та Будапешті 8, 10 та 11 березня відповідно. Однак концерти було скасовано, а в його гастрольний тур внесено зміни.

відео дня

Причиною став новий указ Міністерства культури та стратегічних комунікацій України. Як відомо, у лютому у відомстві обмежили артистам виїзд з України.

За словами Ярослава, зміни в законодавстві торкнулися і його. Наразі він переніс виступи і не назвав нових дат, оскільки не знає, коли зможе виїхати за кордон. Водночас усі його концерти в Україні відбудуться за планом.

"На жаль, змушені перенести ці концерти (поки що на невизначені дати). Зміни в законодавстві вплинули на можливість виїзду за межі України, через що проведення запланованих концертів наразі стало неможливим", - зазначив YAKTAK.

Рішення Мінкульту - що відомо

Нововведення Мінкульт запровадив, щоб запобігти зловживанням. Річ у тім, що цьому передувало те, що близько 20% виконавців чоловічої статі призовного віку раніше виїхали за кордон і не повернулися.

Як повідомляв Главред, відомий український співак і музикант Дмитро Шуров (Pianoбой) розповів про те, що український Мінкульт не випустив його в гастрольний тур Європою.

У пресслужбі міністерства культури та стратегічних комунікацій повідомили, що рішення про заборону виїзду за кордон військовозобов'язаних діячів культури та медійників є тимчасовим. Її відновлять після рішення уряду.

Читайте також:

Хто такий YakTak?

YakTak (справжнє ім'я - Ярослав Карпук) - український виконавець і автор пісень у стилі поп і хіп-хоп. Учасник 5 сезону музичного проєкту Голос. Діти (2019), фіналіст Національного відбору на Євробачення-2024 (4 місце), лауреат премії "Muzvar Awards" (2023). Сольний проєкт "YakTak" Карпук запустив у лютому 2022 року. У лютому 2024 року в артиста вийшов дебютний студійний альбом.

    Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

    Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

    Минкульт Европа народний артист новини шоу бізнесу
    Новини партнерів
    Реклама

    Головне за день

    Більше
    Україна під впливом потужної магнітної бурі: скільки триватиме шторм

    Україна під впливом потужної магнітної бурі: скільки триватиме шторм

    16:43Синоптик
    Трамп заморозив важливу підтримку для українських Повітряних сил: що відомо

    Трамп заморозив важливу підтримку для українських Повітряних сил: що відомо

    15:42Світ
    РФ перейшла кордон, 3 мости знищено: боєць ЗСУ розкрив правду про бої на Сумщині

    РФ перейшла кордон, 3 мости знищено: боєць ЗСУ розкрив правду про бої на Сумщині

    15:31Фронт
    Реклама

    Популярне

    Більше
    У Третій штурмовій зробили жорстку заяву про мобілізацію

    У Третій штурмовій зробили жорстку заяву про мобілізацію

    Гороскоп на завтра 10 березня: Овнам - важливе рішення, Стрільцям - прибуток

    Гороскоп на завтра 10 березня: Овнам - важливе рішення, Стрільцям - прибуток

    Ганьба: неграмотна донька Лорак показала подарунок на 8 березня

    Ганьба: неграмотна донька Лорак показала подарунок на 8 березня

    Дантес показав повністю роздягнену Кацуріну

    Дантес показав повністю роздягнену Кацуріну

    Карта Deep State онлайн за 9 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

    Карта Deep State онлайн за 9 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

    Останні новини

    16:58

    Свято не вдалося: популярна українська співачка потрапила в ДТП

    16:43

    Україна під впливом потужної магнітної бурі: скільки триватиме шторм

    16:22

    У плісняви - жодного шансу: 3 копійчані засоби для боротьби з грибком

    16:20

    Створення нового військового союзу для протидії РФ: експерт розкрив сценарійВідео

    16:11

    Наліт "відпаде сам" за 30 хвилин: названо найкращий засіб для чищення унітазу

    Трамп заохочує Росію до агресії: Олександр Леонов - про план переозброєння ЄСТрамп заохочує Росію до агресії: Олександр Леонов - про план переозброєння ЄС
    16:08

    Фінансовий гороскоп на тиждень з 10 по 16 березня

    16:08

    Україна ризикує втратити головний козир на майбутніх переговорах - CNN

    15:57

    Любовний гороскоп на тиждень з 10 по 16 березня

    15:42

    Трамп заморозив важливу підтримку для українських Повітряних сил: що відомо

    Реклама
    15:31

    РФ перейшла кордон, 3 мости знищено: боєць ЗСУ розкрив правду про бої на Сумщині

    15:21

    РФ била по Україні тисячами КАБів, БПЛА і ракет: Зеленський про деталі ударівВідео

    15:13

    Найбільший страх щурів та мишей: для чого замочують старі ганчірки в цибулі

    14:35

    Загадка для тих, у кого "зір орла": треба знайти мишу за 5 секунд

    14:34

    Нові правила виїзду Мінкульту: українського артиста не випустили на концерт

    14:22

    Гороскоп Таро на тиждень з 10 по 16 березня: Тельцям - терпіння, Ракам - складнощі

    14:22

    Прогримлять перші грози: синоптик сказав, в які регіони увірветься сильна негода

    14:08

    Угоди про копалини Трампові замало: названа умова відновлення допомоги Україні

    13:53

    "Виникнуть труднощі": які країни виступлять проти плану переозброєння Європи

    13:34

    Половина населення Землі має генетичне походження з України - WSJ

    12:51

    Армія РФ зайшла в Україну з нового напрямку, є загроза оточення: що відомо

    Реклама
    12:50

    Возз'єднання: Максим Галкін показав рідкісне фото сім'ї в повному складі

    12:01

    "Одна з найбільших операцій": NYT розповіла про миротворчу місію в Україні

    11:49

    Чи чекати зростання долара в Україні наступного тижня: з'явився прогноз банкіра

    11:17

    Китайський гороскоп на завтра 10 березня: Тиграм - плітки, Півням - стрес

    11:13

    Кохання під одним дахом: прем’єра хітового турецького серіалу "Скрізь тільки ти" на Бігуді

    11:11

    Ганьба: неграмотна донька Лорак показала подарунок на 8 березня

    11:03

    Гороскоп на тиждень з 10 по 16 березня: Рибам - непорозуміння, Левам - підвищення

    10:47

    Весь український фронт завалиться, якщо я відключу Starlink - Ілон Маск

    10:44

    ППО працювала у половині областей: скільки дронів РФ випустила вночі по УкраїніФото

    09:50

    9 березня: яке свято сьогодні, головні заборони на Сорок святих, прикмети

    09:40

    Російський удар по Запоріжжю: без газу перебувають майже 2 тисячі абонентів

    08:50

    Партизани провели диверсію на залізниці у Криму: які наслідки

    08:32

    Карта Deep State онлайн за 9 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

    08:26

    Авіабомби і танки: Франція поставить Україні зброю за рахунок російських активів

    07:39

    Армія РФ намагається витіснити ЗСУ з Курської області: в ISW розповіли деталі

    07:10

    Хто справжня дружина: потрібно вгадати загадку за 5 секунд

    06:30

    "У Трампа немає карт": чи зможе президент США закінчити війну в Україні

    06:15

    Що буде з Україною, коли здихатиме Путін?Погляд

    05:00

    Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти кролика

    04:00

    "Щось велике пробігло через двір": в оливках виявили справжнє чудовище

    Реклама
    03:30

    Яким показникам на приладовій панелі авто водіям не слід довіряти

    02:30

    "Президент вибачатиметься": експерт про те, як Зеленському "послати" ТрампаВідео

    01:43

    Гороскоп на завтра 10 березня: Овнам - важливе рішення, Стрільцям - прибуток

    00:06

    В Запоріжжі - пожежа, проблеми з газом: РФ вдарила по критичні інфраструктуріФотоВідео

    08 березня, субота
    23:28

    Пробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюВідео

    22:48

    У Третій штурмовій зробили жорстку заяву про мобілізацію

    21:59

    Чотири фігури за спиною Трампа: експерт розкрив, хто визначає зовнішній курс СШАВідео

    21:23

    Дантес показав повністю роздягнену КацурінуВідео

    21:20

    "Один з найбільш жорстоких": Зеленський розкрив нові деталі удару РФ по ДобропіллюФото

    20:51

    Командувач ВМС зробив заяву про новий удар по Кримському мосту

    Новини України
    Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
    Війна з Росією
    Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
    Мода та краса
    Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
    Лайфхаки та хитрощі
    Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
    Привітання
    З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
    Цікаве
    ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
    Рецепти
    ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
    Синоптик
    Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
    © 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
    Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
    Ми використовуемо cookies
    Прийняти