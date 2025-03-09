Нові правила виїзду Мінкульту: українського артиста не випустили на концерт

У лютому у відомстві обмежили артистам виїзд з України.

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YAKTAK / колаж: Главред, фото: instagram YAKTAK

Коротко:

YAKTAK планував дати три концерти в Європі

Артист переніс виступи

Популярний український співак YAKTAK, справжнє ім'я якого Ярослав Карпук, оголосив про перенесення концертів за кордоном. Артиста не випустили за кордон. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

Співак, відомий піснями "Уночі", "Погляд", "LaLaLaLa", планував дати три концерти в Європі. Зокрема, він мав виступити в Бухаресті, Кошице та Будапешті 8, 10 та 11 березня відповідно. Однак концерти було скасовано, а в його гастрольний тур внесено зміни.

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Причиною став новий указ Міністерства культури та стратегічних комунікацій України. Як відомо, у лютому у відомстві обмежили артистам виїзд з України.

За словами Ярослава, зміни в законодавстві торкнулися і його. Наразі він переніс виступи і не назвав нових дат, оскільки не знає, коли зможе виїхати за кордон. Водночас усі його концерти в Україні відбудуться за планом.

"На жаль, змушені перенести ці концерти (поки що на невизначені дати). Зміни в законодавстві вплинули на можливість виїзду за межі України, через що проведення запланованих концертів наразі стало неможливим", - зазначив YAKTAK.

Рішення Мінкульту - що відомо

Нововведення Мінкульт запровадив, щоб запобігти зловживанням. Річ у тім, що цьому передувало те, що близько 20% виконавців чоловічої статі призовного віку раніше виїхали за кордон і не повернулися.

Як повідомляв Главред, відомий український співак і музикант Дмитро Шуров (Pianoбой) розповів про те, що український Мінкульт не випустив його в гастрольний тур Європою.

У пресслужбі міністерства культури та стратегічних комунікацій повідомили, що рішення про заборону виїзду за кордон військовозобов'язаних діячів культури та медійників є тимчасовим. Її відновлять після рішення уряду.

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Хто такий YakTak? YakTak (справжнє ім'я - Ярослав Карпук) - український виконавець і автор пісень у стилі поп і хіп-хоп. Учасник 5 сезону музичного проєкту Голос. Діти (2019), фіналіст Національного відбору на Євробачення-2024 (4 місце), лауреат премії "Muzvar Awards" (2023). Сольний проєкт "YakTak" Карпук запустив у лютому 2022 року. У лютому 2024 року в артиста вийшов дебютний студійний альбом.

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