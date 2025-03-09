Свято не вдалося: популярна українська співачка потрапила в ДТП

Lida Lee непрозоро натякнула, хто став винуватцем аварії.

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Lida Lee потрапила в аварію - що сталося з Лідою Лі / колаж: Главред, фото: instagram.com/lidalee_official

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Ліда Лі потрапила в аварію в Міжнародний жіночий день

Артистка показала наслідки ДТП

Українська співачка Lida Lee (Лідія Скорубська) отримала сюрприз на 8 березня. На жаль, він виявився не дуже приємним.

У своєму блозі в Instagram зірка повідомила, що потрапила в аварію. Вона показала пом'ятий особистий автомобіль із подряпинами, і колесо, що лопнуло. Для транспортування машини довелося викликати евакуатор, оскільки через поломки самостійно їхати вона не може. Сама Скорубська не постраждала.

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Обставини ДТП Ліда Лі не стала розкривати, але натякнула, що винуватцем аварії була не вона, а інший водій. "Будьте уважні на дорогах. І це послання не мені!" - написала артистка і зазначила, що на святковий день у неї були зовсім інші плани.

Lida Lee потрапила в аварію - що сталося з Лідою Лі / колаж: Главред, фото: instagram.com/lidalee_official

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Хто така Lida Lee? Lida Lee (справжнє ім'я - Лідія Скорубська) - українська співачка. Колишня учасниця гурту Chica-Band і бек-вокалістка Monatik. Двічі брала участь у проєкті Голос країни (4 сезон - наставник Сергій Лазарєв; 10 сезон - наставник Monatik). Також брала участь у шоу "Танці з зірками-8" та "Х-фактор". Дмитро Монатік був її продюсером з 2020 по 2021 рік.

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