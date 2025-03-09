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Свято не вдалося: популярна українська співачка потрапила в ДТП

Анна Підгорна
9 березня 2025, 16:58
249
Lida Lee непрозоро натякнула, хто став винуватцем аварії.
Ліда Лі
Lida Lee потрапила в аварію - що сталося з Лідою Лі / колаж: Главред, фото: instagram.com/lidalee_official

Стисло:

  • Ліда Лі потрапила в аварію в Міжнародний жіночий день
  • Артистка показала наслідки ДТП

Українська співачка Lida Lee (Лідія Скорубська) отримала сюрприз на 8 березня. На жаль, він виявився не дуже приємним.

У своєму блозі в Instagram зірка повідомила, що потрапила в аварію. Вона показала пом'ятий особистий автомобіль із подряпинами, і колесо, що лопнуло. Для транспортування машини довелося викликати евакуатор, оскільки через поломки самостійно їхати вона не може. Сама Скорубська не постраждала.

відео дня

Обставини ДТП Ліда Лі не стала розкривати, але натякнула, що винуватцем аварії була не вона, а інший водій. "Будьте уважні на дорогах. І це послання не мені!" - написала артистка і зазначила, що на святковий день у неї були зовсім інші плани.

Ліда Лі
Lida Lee потрапила в аварію - що сталося з Лідою Лі / колаж: Главред, фото: instagram.com/lidalee_official

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Хто така Lida Lee?

Lida Lee (справжнє ім'я - Лідія Скорубська) - українська співачка. Колишня учасниця гурту Chica-Band і бек-вокалістка Monatik. Двічі брала участь у проєкті Голос країни (4 сезон - наставник Сергій Лазарєв; 10 сезон - наставник Monatik). Також брала участь у шоу "Танці з зірками-8" та "Х-фактор". Дмитро Монатік був її продюсером з 2020 по 2021 рік.

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