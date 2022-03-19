"Вороги Росії": Комаров і Єфросініна забавно відреагували на образи країни-агресора

Комаров відреагував на новий статус "ворога Росії"

Комітет захисту національних інтересів Росії назвав низку укранських зірок ворогами. У цей список потрапили Маша Єфросиніна і Дмитро Комаров. Вони одні з тих, хто найбільш активно висвітлює звірства путінської армії.

Телеведучі похвалилися своїм "новим статусом" в соцмережах.

"Приймаю привітання! Почесне звання "ворог Росії". Значить, я живу чесно і мені не соромно дивитися людям в очі. Та й компашка нас, "ворогів і зрадників РФ", цікава зібралася", - написав Комаров і додав, що "Росія, яка вводить тотальну цензуру, забороняє відкривати роти і знищує незалежні ЗМІ, скоро перевершить Північну Корею".

"Я мріяв виїхати в Північну Корею. Встигнути побачити минуле в сьогоденні. Але це тепер неактуально. Північна Корея В світлі сьогоднішніх подій скоро здасться просунутою країною", - зазначив телеведучий.

читайте такожДурнєв назвав причину тероризму в його рідному МаріуполіЄфросініна також зраділа такій реакції РФ.

"Ось і день пройшов не дарма. Слава Україні", - написала вона.

Варто відзначити, що в коментарях українці також захейтили дане рішення Росії.

Нагадаємо, канадський і український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво записав відеозвернення до росіян, в якому розповів, що живе в Україні вже 12 років і за ці роки ніколи не відчував дискримінацію у свій бік.

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