"Ваш телевізор бреше": Хіменес-Браво жорстко відповів росіянам

Ектор Хіменес-Браво відповів росіянам / Facebook.com

Канадський та український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво записав відеозвернення до росіян, в якому розповів, що живе в Україні вже 12 років і за ці роки ніколи не відчував дискримінацію у свій бік.

За його словами, за весь час проживання в українській державі, він не відчував утисків за російську мову.

"Україна вільна європейська країна, в якій є свобода слова, чесні вибори президента і неймовірно круті люди. Російською телевізорі брешуть", - підписав публікацію в Instagram Хіменес-Браво.

Крім того, шеф-кухар підкреслив, що українцям неважливий колір шкіри або акцент, а його вони прийняли "з відкритим серцем".

"Коли я говорив українською мовою або російською, я робив помилки, але вони тільки відкривали своє серце для мене. Тому, дискримінації в Україні ніколи не було і ніколи не буде", – додав Ектор Хіменес-Браво.

Кулінар зазначив, що у жителів України є вибір і права, а фашизму в країні немає.

"Українці роблять свій вибір. Вони обрали свого президента, у них є всі права робити свій вибір за своє майбутнє. Україна, ми вільні. Тут ніколи не було фашизму. Це неправда. Я теж хочу, як всі українці і європейці, демократії", - резюмував шеф-кухар.

Нагадаємо, радник глави офісу президента Алексей Арестович опублікував у Facebook архівне фото і показав себе публіці в дитячому віці.

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