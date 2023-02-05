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"Війна - велика нісенітниця": фанат Путіна Жерар Депардьє продовжує зізнаватися в коханні до Росії

5 лютого 2023, 12:41
Актор заявив, що для нього через війну в Україні не змінилося зовсім нічого.
Жерар Депардьє
Жерар Депардьє назвав війну в Україні нісенітницею і знову зізнався в коханні до РФ / instagram.com/gerarddepardieu

Французький актор Жерар Депардьє давно зізнався, що поняття "патріотизм" для нього застаріло, тому і громадянство приймає від усіх, хто йому його запропонує. У 2013 році він став громадянином рф, а в 2015 заявив, що готовий навіть померти за цю країну.

Отруєний міфом про загадкову російську душу Депардьє з 2015 року значиться в списках СБУ, як культурний діяч, що загрожує безпеці України. Проте навесні 2022 року Депардьє засудив військову політику кремля і володимира путіна особисто за "бездумні дії".

Однак навіть за 11 місяців повномасштабної війни в Україні актор не змінив свою думку про країну на болотах. В інтерв'ю для німецького видання Augsburger Allgemeine Депардьє з гордістю заявив, що як і раніше вважає себе росіянином, підтримує наратив про "артистів поза політикою", а війну і зовсім назвав дурницею.

"Для мене нічого не змінилося. Я все ще росіянин. Я люблю російську культуру. Коли я люблю країну, це завжди через її культуру. Але я вважаю за краще уникати розмов на цю тему (війни в Україні - прим. редактора), ніхто не може сказати про неї нічого путнього! Ніхто! Я ненавиджу, коли змішують політику і акторську майстерність. Все, що я можу сказати з цього приводу: війна - це велика нісенітниця", - стверджує актор.

Українські санкції проти артистів з країни-агресора:

У жовтні 2022 року президент України Володимир Зеленський ввів своїм указом у дію санкції РНБО проти артистів, які підтримали війну проти України або мовчали про це.

Під санкції тоді потрапили: Ані Лорак, Регіна Тодоренко, Таїсія Повалій, Анна Сєдокова, Сніжана Єгорова, Оксана Марченко, Олександр Сєров, Лев Лещенко, Микола Басков, Стас Михайлов, Олег Газманов, Гарік Харламов, Ольга Бузова, Іван Охлобистін, Михайло Боярський, Сергій Безруков, Володимир Машков, Михайло Пореченков, Марат Башаров, Надія Бабкіна, Станіслав Костюшкін, Тіна Канделакі та інші.

7 січня президент Зеленський підписав указ, згідно з яким проти російських діячів мистецтва введені санкції. Серед зазначених у списку є співачки Лоліта Мілявська, Ірина Аллегрова, комік Євген Петросян, співаки Філіп Кіркоров, Дмитро Білан, а також режисер Микита Міхалков.

Всім цим артистам на 10 років заборонені всі фінансові операції, анулюють всі ліцензії, заборонять передачу авторських прав і заблокують активи в Україні.

Інші новини:

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