Актор Жерар Депардьє, який отримав російське громадянство, різко засудив звірства Путіна в Україні

Жерар Депардьє / Reuters

Французький актор Жерар Депардьє, який отримав громадянство Росії, різко засудив президента-диктатора Володимира Путіна за війну, розв'язану в Україні.

Як пише Reuters, він назвав вчинки Путіна "божевільними і неприйнятними", а ще в минулому він захоплювався главою Кремля і отримав російське громадянство.

За словами актора, росіяни нібито не несуть відповідальності за вчинки Путіна.

"Російський народ не несе відповідальності за божевільні, неприйнятні ексцеси своїх лідерів, таких як Володимир Путін",- сказав Депардьє.

Знаменитість також повідомив, що пожертвує всі доходи від трьох запланованих на початку квітня виступів у Парижі на користь жертв, за його словами, "братовбивчої війни".

Відзначимо, в 2015 році СБУ заборонила Депардьє в'їжджати в Україну, а також його внесли в "чорний список" Мінкульту.

Депардьє отримав громадянство РФ

Нагадаємо, в 2013 році Жерар Депардьє отримав російське громадянство, відмовився від французького паспорта і назвав себе "громадянином світу".

Глава Чечні Рамзан Кадиров вручав йому документи від квартири, де зареєстрували актора.

У 2014 році Депардьє підтримував хороші відносини з Ющенком, і назвав Україну частиною Росії.

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Раніше повідомляли, що український репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко) відреагував на останні події війни в Україні.

Зокрема, на новини про можливе вторгнення в нашу країну військ Білорусі для підтримки Росії. І назвав глав обох держав - президента РФ Володимира Путіна і самопроголошеного лідера РБ Олександра Лукашенка старичками, схильними до маразму і деменції.

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