"Віталій Білоножко одружився!": вдова Білоножка показала фото з весілля онука

Тезка свого легендарного дідуся одружився, а Світлана Григорівна була почесною гостею.

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Світлана Білоножко розповіла про весілля онука - Віталія Білоножко-молодшого / колаж: Главред, фото: Facebook Світлана Білоножко

Сім'я Народного артиста України Віталія Білоножка через 7 місяців після смерті співака від зупинки серця відсвяткувала дуже життєствердне свято. Йдеться про народження нової родини.

Вдова Віталія Васильовича, Світлана Григорівна Білоножко, повідомила, що їхній онук одружився. На своїй сторінці у Facebook вона розповіла про весілля і показала перші фото зі свята.

Віталій-молодший - один із двох онуків Віталія та Світлани Білоножків. Молодий чоловік взяв за дружину дівчину на ім'я Софія, яка, схоже, дуже припала до душі зірковій бабусі.

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"Віталій Білоножко одружився! Наш любий онук взяв в дружини прекрасну дівчинку Софійку! Дуже молоді, але ж кохання - це велика сила ! Довго думала, скорочувала, щоб вам, друзі, показати найцікавіші моменти весілля! Що коли приходять справжні друзі, рідні, то і весілля вдається на славу! Будьте щасливими, дорогі наші наречені!" - написала Світлана Білоножко.

На весіллі виступив Павло Зібров, близький друг сім'ї, а акторка Ольга Сумська долучилася до привітань у соціальних мережах.

Світлана Білоножко розповіла про весілля онука - Віталія Білоножко-молодшого / колаж: Главред, фото: Facebook Світлана Білоножко

Хто такий Віталій Білоножко? Віталій Васильович Білоножко (11 червня 1953 - 9 січня 2024) - український співак, естрадний виконавець; Народний артист України (1995); засновник і організатор періодичного Міжнародного фестивалю сімейної творчості "Мелодія двох сердець", повідомляє Вікіпедія.

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