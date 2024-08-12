Камалія розійшлася з чоловіком через іншу жінку: співачка назвала ім'я розлучниці

Протистояння улюблених жінок бізнесмена вилилося в завершення 20-річного шлюбу.

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Камалія розповіла, через кого розлучилася з Мохаммадом Захуром / колаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

У 2003 році українська співачка Камалія вийшла заміж за британо-українського мільярдера пакистанського походження Мохаммада Захура. Для нього це був уже другий шлюб: у попередніх стосунках із жінкою з росії у бізнесмена народилося 2 дітей - син Арман і дочка Тетяна.

Захур і Камалія були разом двадцять років, і їхнє розставання, яке відбулося навесні 2023 року, для багатьох стало сюрпризом. Рік тепер холоста співачка мовчала про причини розколу в її стосунках із мільярдером, і лише нещодавно, в інтерв'ю для "Влада vs Влащенко", вона зізналася, що вся проблема полягала в іншій жінці.

І цією жінкою стала Тетяна - донька Захура від перших стосунків. Між нею і новою дружиною батька завжди були дуже натягнуті стосунки, а бізнесмен вважав за краще закривати очі на їхні конфлікти.

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"Вона ніяк не хотіла спілкуватися і ми ніколи не зустрічалися. Ми познайомилися, коли я була на 8-му місяці вагітності, і то її попросили чоловік і тато Тетяни. Вона приїхала привітати мене з днем народження, але все одно я постійно відчувала холод і ревнощі", - згадує Камалія.

Ситуація загострилася з початком повномасштабної війни. Мохаммад Захур побажав, щоб Камалія та їхні 10-річні доньки-близнючки виїхали з України і влаштувалися у Тетяни в Лондоні. У будинку в доньки чоловіка співачка не стримувалася у висловлюваннях щодо країни-окупанта та її жителів, до яких має відношення мама Тетяни. На цьому ґрунті неприязнь між жінками спалахнула з новою силою. У цій ситуації бізнесмен прямим текстом заявив Камалії, що завжди буде на боці Тетяни незалежно від обставин. Тоді-то артистка і зрозуміла, що її шлюбу з Мохаммадом Захуром прийшов кінець.

"У мене і так психологічне навантаження, і ще мене чоловік не підтримав, і я відчула себе самотньою. Мене перемкнуло просто. Ну і він мені сказав таку фразу, після якої я захотіла розлучитися: "Що ти хочеш, я швидше з тобою розлучуся, ніж Таню кину", - розповіла співачка.

Наразі стосунки між Мохаммадом Захуром і Камалією навіть кращі, ніж раніше, але тільки дружні.

Хто така Камалія Камалія - українська поп-виконавиця, акторка, модель, автор-виконавець. Заслужена артистка України. За даними Вікіпедії, кар'єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс". У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" 2008 року. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" - була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".

Співачка Камалія - останні новини:

Раніше українська співачка Камалія зізналася, що не розповіла дітям про її розлучення з Мохаммадом Захуром. Вона підкреслила, що колишній чоловік заборонив їй робити це до повноліття дівчаток.

Також стало відомо, що у розлученої Камалії психологічні проблеми, у зв'язку з якими їй необхідні регулярні консультації з фахівцем. Співачка розкрила причину свого сильного стресу.

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