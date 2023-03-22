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"Весь світ із захопленням спостерігає за вашою силою": легенда Голлівуду душевно подякував українцям

22 березня 2023, 10:43
Відомий американський актор і режисер Ітан Хоук звернувся зі зворушливою і надихаючою промовою до народу України.
Хоук, секс
Ітан Хоук / Колаж фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Відомий американський актор і режисер Ітан Хоук (відомий за фільмами "Gеред світанком", "Товариство мертвих поетів" і "Гаттака") у категоричній формі підтримав Україну у її війні проти Росії. Його відеозвернення було оприлюднено в Telegram-каналі платформи United24.

"Прямо зараз я мирно сиджу у себе в будинку в Нью-Йорку. Це привілей, який не повинен бути чимось складним. Але у ваш будинок вторглися. І я хочу, щоб ви знали: весь світ із захопленням спостерігає за вашою мужністю, честю, силою. Ви боретеся за всіх нас – за право жити в мирі. Дуже вдячний Вам за це! Ми молимося про вас щодня. Нехай допомагає вам Господь", - сказав Хоук.

Хоук

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Підтримка західними зірками України

Нагадаємо, раніше легенда світової попмузики Пол Маккартні в черговий раз публічно підтримав Україну - цього разу наймасштабнішому британському музичному фестивалі - Гластонбері. Ближче до кінця свого довгого сету (2 години 50 хвилин) Маккартні кілька хвилин розмахував українським прапором.

Як розповіли журналістам джерела з оточення музиканта, він навмисно виключив інший хіт The Beatles ‒ Back in the U. S. S. R. ‒ зі свого концерту в Гластонбері і всіх майбутніх виступів.

Пізніше повідомлялося про те, що легенда французького кіно Ален Делон приєднався до проекту солідарності з українським народом від журналістської команди Cyril Viguier та посольства України. У його рамках 86-річний легендарний актор прочитав вірші українського Кобзаря Тараса Шевченка.

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