Померла зірка фільму "Діамантова рука" і "Кавказька полонянка"

Ніна Гребешкова відома глядачам за ролями у радянських фільмах свого чоловіка - Леоніда Гайдая.

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Померла Ніна Гребешкова / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, росЗМІ

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Актриса померла 10 травня

Похорон відбудеться 14 травня на Кунцевському кладовищі в Москві

Радянська і російська кіноактриса, вдова режисера Леоніда Гайдая Ніна Гребешкова померла у віці 94 років. Про це повідомляє Союз кінематографістів РФ.

Як зазначається, актриса померла 10 травня. Причину смерті не називають.

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Гребешкова відома глядачам за ролями у радянських фільмах свого чоловіка - Леоніда Гайдая. Серед них - "Діамантова рука", "12 стільців", "Кавказька полонянка, або Нові пригоди Шурика" та інші радянські картини.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, у червні минулого року Гребешкову госпіталізували в Москві з болями в животі. За кілька днів до цього вона впала у себе вдома і сильно вдарилася. Лікарі провели обстеження і призначили операцію. Однак після неї стан актриси не покращився.

Похорон актриси Ніни Гребешкової відбудеться 14 травня на Кунцевському кладовищі. Церемонія прощання відбудеться в закритому форматі.

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Раніше Главред писав про те, що легендарну голлівудську зірку Джина Гекмена і його дружину Бетсі Аракаву було знайдено мертвими у своєму будинку в Санта-Фе. Пара, яка була одружена з 1991 року, була знайдена разом зі своїм собакою в середу вранці. Місцеві ЗМІ повідомили, що не підозрюють жодного злочину.

Раніше також стало відомо про те, що причиною смерті дружини артиста Аракави став хантавірусний легеневий синдром (ХЛС), рідкісний вірус, що передається гризунами. Смерть настала природно.

Дівчинка-актриса, зірка популярного стримінгового сервісу, трагічно померла після перенесених множинних серцевих нападів, підтвердила її мати.

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Хто така Ніна Гребешкова Ніна Гребешкова - радянська і російська кіноактриса, заслужена артистка Російської Федерації. Гребешкова народилася 29 листопада 1930 року в Москві. У 1954 році вона закінчила ВДІК. Вона здобула популярність за фільмами "Діамантова рука", "Кавказька полонянка", "12 стільців", "Не може бути!", "Спортлото-82". В її фільмографії понад 130 робіт. Вона також знялася в проєктах "Легенда № 17", "Не може бути!", "Єралаш".

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