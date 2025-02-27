Легендарного голівудського актора знайшли мертвим разом із дружиною в їхньому будинку

Дворазовому володарю премії "Оскар" Гекмену щойно виповнилося 95 років.

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Помер Голлівудський актор і його дружина / Колаж Главред, фото Вікіпедія

Коротко:

Актора та його дружину знайшли мертвими

Що сказав шериф

Легендарна голлівудська зірка Джин Хекмен і його дружина Бетсі Аракава були знайдені мертвими у своєму будинку в Санта-Фе.

Пара, яка була одружена з 1991 року, була знайдена разом зі своїм собакою в середу вранці. Місцеві ЗМІ повідомили, що не підозрюють жодного злочину, пише The Daily Mail.

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Шериф округу Санта-Фе Адан Мендоса не назвав причину смерті, а також не сказав, коли пара могла померти.

Дворазовому володарю премії "Оскар" Хекмену щойно виповнилося 95 років наприкінці січня. Він був відомий як людина замкнута, не знімався в кіно з 2004 року, коли він зіграв Монро "Орла" Коула в політичній сатирі "Ласкаво просимо в Муспорт".

Актор уперше опинився в центрі уваги, коли він знявся у фільмі "Бонні і Клайд" 1967 року, і продовжив зніматися в безлічі улюблених фільмів і телешоу, таких як "Супермен", "Французький зв'язковий" і "Дістати коротуна", і це лише деякі з них.

Але 2004 року він оголосив, що закінчив бути актором. Він зібрав речі, поїхав із Лос-Анджелеса в тихий Нью-Мексико - і більше ніколи не озирався назад.

Деякі спочатку думали, що шокуюче рішення було пов'язане з його шлюбом. Оскароносний актор насправді припинив зніматися через сильний стрес, який він відчував, і який став нестерпним після того, як у нього почалися проблеми з серцем.

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