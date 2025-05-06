13 зупинок серця: померла 11-річна зірка серіалів Netflix

Дівчинка поскаржилася на сильний головний біль і була екстрено доставлена в лікарню.

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Померла актриса Нетфлікс - Міллена Брандао з Бразилії / Колаж Главред, фото Instagram/millenamboficial

Коротко:

Що трапилося з Мілленою Брандао

Що сказали в лікарні

Дівчинка-актриса, зірка популярного стрімінгового сервісу, трагічно померла після перенесених множинних серцевих нападів, підтвердила її мати.

Як пише The Daily Mail, 11-річна Міллена Брандао минулої середи відчула себе погано і через сильні головні болі її доправили в лікарню Granjaú General Hospital у Сан-Паулу, Бразилія, де вона померла в п'ятницю.

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Померла бразильська актриса у віці 11 років / Фото Instagram/millenamboficial

За словами її лікаря, у Брандао, яка знімалася в серіалі Netflix "Синтонія", у період із середи до четверга сталося 13 зупинок серця.

Офіційна причина смерті Брандао станом на понеділок все ще невідома.

Померла бразильська акторка у віці 11 років / Фото Instagram/millenamboficial

"Лікарі досі не сказали, що насправді сталося з моєю донькою і що її вбило", - розповіла мати Брандао, Тейс Брандао, бразильському новинному виданню G1.

Міллена Брандао відчувала головний біль, біль у нозі, сонливість, втрату апетиту і непритомніла з 24 квітня.

Померла бразильська акторка у віці 11 років / Фото Instagram/millenamboficial

За цей час вона відвідала міський центр невідкладної допомоги та дві державні лікарні Сан-Паулу.

Спочатку лікарі вважали, що в молодої моделі лихоманка денге, але потім додаткові аналізи виявили пухлину мозку.

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