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Померло 12 осіб: кого з акторів серіалу "Свати" вже немає в живих

Олена Кюпелі
8 травня 2025, 18:28
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Під час зйомок серіалу "Свати" померла велика кількість акторів.
Хто з акторів помер із серіалу
Хто з акторів помер із серіалу "Свати" / Колаж Главред, фото скріншот

Серіал "Свати" колись транслювався по українському ТБ і був одним з улюблених для українських глядачів. Сюжет був закручений навколо взаємовідносин двох сімей - їхніх пригод, посиденьок, сварок і примирень.

Частину сцен було знято в Києві, українських Карпатах, Туреччині, Греції та в українському Криму.

Однак після анексії Криму і повномасштабного вторгнення терористичної Росії в Україну, багато понять стали спірними, а більша частина акторів підтримала терориста-Путіна.

відео дня

Зокрема, головні зірки - Федір Добронравов, який зіграв роль Івана Бутька, а також його партнерка по серіалу Тетяна Кравченко, яка прославилася роллю Валюхи, підтримали вбивцю-Путіна, а також смерті мирних українців.

Особливо відзначилася актриса, яка зіграла роль Лариси, - Олеся Железняк. Вона виступала за Путіна, освідчувалася йому в коханні, незважаючи на те, що кілька років знімалася в Україні, у складі української команди.

Між тим, багатьох акторів, які знімалися в цьому серіалі, вже немає в живих. І йдеться навіть не про двох-трьох людей, а про 12-ти.

Володимир Зельдін

31 жовтня 2016 року не стало російського актора Володимира Зельдіна. Він зіграв роль батька Ольги Миколаївни. Актор знімався з 1938 року і дожив до 101 року. Причиною смерті назвали поліорганну недостатність.

Володимир Зельдін дожив до 101 року
Володимир Зельдін дожив до 101 року / Скриншот відео

Ольга Аросєва

Його екранну дружину і маму Ольги Миколаївни - Людмилу Степанівну. Вона з'явилася в 4 і 5 сезонах шоу. 13 жовтня 2013 року актриса "Сватів" померла після довгої боротьби з онкологічним захворюванням на 88 році життя.

Ольга Аросєва зіграла матір Ольги Миколаївни
Ольга Аросєва зіграла матір Ольги Миколаївни / Скриншот

Галина Опанасенко

Акторка Галина Опанасенко зіграла роль сусідки Микитични, у якої в одній із серій Мітяй та Іван вкрали козу, щоб та передбачила результат футбольного матчу і вони могли виграти на тоталізаторі. Актриса померла 2013 року.

Галина Опанасенко померла у 2013 році
Галина Опанасенко померла у 2013 році / Скриншот

Олександр Бондаренко

Бондаренко з'явився в образі таксиста в 6-му сезоні. Всього ж у його фільмографії понад 40 робіт. Помер Бондаренко 29 січня 2013 року прямо на сцені. Він помер до приїзду швидкої у віці 53 роки.

Бондаренко помер прямо на сцені
Бондаренко помер прямо на сцені / скріншот

Максим Шпаковський

Унаслідок ДТП загинув актор із серіалу "Свати" Максим Шпаковський. Його збила машина в місті Севастополь у віці 49 років. Зазначимо, Шпаковський з'явився в серіалі "Свати" в 4 сезоні в ролі рекетира, також він часто знімався в епізодичних ролях у кіно.

Помер Шпаковський, який зіграв рекетира
Помер Шпаковський, який зіграв рекетира / Скриншот

Іван Марченко

У 6-му сезоні також знявся актор Іван Марченко. Він отримав у проєкті невелику роль психотерапевта, коли в депресії нібито був Іван Бутько, який переживає кризу середнього віку.

Актор зіграв роль психотерапевта
Актор зіграв роль психотерапевта / Скриншот

Анатолій Барчук

Актор Анатолій Барчук зіграв роль свата Мітяя. Тоді вони приїхали на весілля до сина і помінялися будинками з Іваном Бутьком та Валюхою.

Митяй і його свати
Митяй та його свати / Скриншот

Олег Треповський

Олег Треповський також знявся в 3-му сезоні шоу, зіграв директора хлібозаводу, на якому працюють Бутьки. Тоді, за сюжетом серіалу, хлібзавод встав і Бутько вирішує бюрократичні питання.

Директор хлібзаводу
Директор хлібзаводу / Скриншот

Серіал "Свати" - про що він

Серіал "Свати" - український комедійний телевізійний серіал студії "Квартал 95". За весь час існування проєкту було випущено сім сезонів серіалу, а також мюзикл "Новорічні свати", спін-офф серіалу "Байки Мітяя", телепередача "Свати біля плити", мультсеріал "Сватики" і цикл документальних фільмів "Свати: Життя без гриму" і "Свати-6: За кадром".

Прем'єра першого сезону відбулася 28 грудня 2008 року. Фінальна серія серіалу вийшла в ефір 30 грудня 2021 року.

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