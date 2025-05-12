На відкритті Євробачення 2025 стався гучний скандал: звернулися в поліцію

Ви дізнаєтеся:
- На відкритті Євробачення 2025 стався протест
- Як відреагували представники Ізраїлю
Учора, 11 травня, в Базелі відбулася церемонія відкриття пісенного конкурсу Євробачення 2025, на якій стався гучний скандал.
Як стало відомо, на "бірюзову доріжку" вийшли представники 37 країн-учасниць, де артистам можна показувати тільки свої прапори, але в натовпі відбулися протести з прапорами Палестини.
Протестувальники вийшли проти участі в конкурсі представниці Ізраїлю Юваль Рафаель, вони освистували артистку, коли вона була на доріжці.
Поліції довелося затримати деяких протестувальників, також з'явилися кадри, де один активіст зробив жест перерізання горла в бік делегації Ізраїлю і плюнув у їхній бік.
Eurovision reception just happened.- Tal???️l??טל (@Tal_Basically) May 11, 2025
Юваль Рафаель, яка вижила після аварії на Новій планеті, приїхала представляти Ізраїль, але натомість її зустріли погрозами та протестами.
І що вона зробила?
Цілувалася в поцілунки. Махала ізраїльським прапором. Йшла гордо.
Непохитна. Badass. Надихаючий. #Eurovision2025pic.twitter.com/oT0aRWhWLp
"Подали скаргу до швейцарської поліції після інциденту, в якому молодий чоловік із палестинським прапором у руках зробив жест, що перерізав горло, у бік Юваля Рафаеля і членів ізраїльської делегації на "Євробаченні". Корпорація також звернулася до Європейської мовної спілки з проханням вжити заходів для встановлення особи, яка зробила цей жест і плюнула в бік членів делегації", - повідомили представники Ізраїлю.
Дивіться відео, як пройшла церемонія відкриття Євробачення 2025:
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Євробачення-2025 - останні новини по темі
Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, поїдуть на Євробачення в Базель у травні.
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Євробачення-2025
Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс пройде в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.
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