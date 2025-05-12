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Колишня кохана Джонні Деппа та Ілона Маска вдруге стала мамою

Анна Підгорна
12 травня 2025, 13:33
709
Ембер Герд зізналася, що нарешті побудувала сім'ю, про яку мріяла.
Ембер Герд
Ембер Герд новини - акторка народила і показала фото дітей / колаж: Главред, фото: instagram.com/amberheard

Стисло:

  • У Ембер Герд народилися двійнята
  • Артистка також виховує старшу доньку, яку їй народила сурогатна мама

Американська акторка Ембер Герд у День матері зробила незвичайне зізнання - вона вдруге стала мамою. Шанувальники артистки і не здогадувалися, що вона була вагітна.

Герд у своєму блозі в Instagram розповіла, що у неї народилися двійнята - хлопчик Оушен і дівчинка Агнес. Щаслива мама опублікувала їхнє перше фото, і зазначила, що сама народила малюків всупереч проблемам із фертильністю (старша донька Ембер Уна з'явилася, ймовірно, за допомогою сурогатного материнства - прим. редактора).

відео дня

"День матері 2025 року я ніколи не забуду. Цього року я щаслива до нестями, святкуючи завершення створення сім'ї, до якої я прагнула довгі роки. Сьогодні я офіційно повідомляю новину про те, що в родині Герд з'явилися близнюки. Моя донька Агнес і мій син Оушен займають всі мої руки (і серце). Коли чотири роки тому у мене народилася моя перша дівчинка Уна, мій світ змінився назавжди. Я думала, що не зможу розриватися від ще більшої радості. Ну, а тепер я лопаюся від радості тричі!!! Стати матір'ю самостійно і на своїх умовах, незважаючи на проблеми з фертильністю, було найбільш хвилюючим досвідом у моєму житті. Я безмежно вдячна за те, що змогла відповідально й обдумано підійти до цього вибору", - написала Ембер Герд.

Діти Ембер Герд
Ембер Герд новини - акторка народила і показала фото дітей / колаж: Главред, фото: instagram.com/amberheard

Акторка вперше стала мамою у квітні 2021 року, чим також чимало здивувала шанувальників. Особу батька (або батьків) своїх трьох дітей акторка приховує і, ймовірно, виховує їх самостійно.

Ембер Герд із донькою Уною
Ембер Герд зі старшою донькою Уною / instagram.com/amberheard

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Раніше Главред розповідав, що поліція Ріо-де-Жанейро запобігла теракту на концерті Леді Гаги. Під відкритим небом зібралися понад 2.5 мільйона глядачів, які могли стати жертвами злочинного угруповання.

Також зірка фільмів "Леон", "Дракула" і "П'ятий елемент" Гері Олдмен уперше зізнався, чому вже 30 років йому соромно перед Демі Мур, яка була його партнеркою за фільмом "Червона літера".

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Хто така Ембер Герд?

Ембер Герд - американська акторка. Знялася в більш ніж 50 фільмах і серіалах. Найвідоміша роль - Мера в циклі супергеройських фільмів про Аквамена. Колишня дружина Джонні Деппа (2015-2017), скандальне розлучення з яким мало значний вплив на кар'єри обох акторів.

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