Колишня кохана Джонні Деппа та Ілона Маска вдруге стала мамою

Стисло:
- У Ембер Герд народилися двійнята
- Артистка також виховує старшу доньку, яку їй народила сурогатна мама
Американська акторка Ембер Герд у День матері зробила незвичайне зізнання - вона вдруге стала мамою. Шанувальники артистки і не здогадувалися, що вона була вагітна.
Герд у своєму блозі в Instagram розповіла, що у неї народилися двійнята - хлопчик Оушен і дівчинка Агнес. Щаслива мама опублікувала їхнє перше фото, і зазначила, що сама народила малюків всупереч проблемам із фертильністю (старша донька Ембер Уна з'явилася, ймовірно, за допомогою сурогатного материнства - прим. редактора).
"День матері 2025 року я ніколи не забуду. Цього року я щаслива до нестями, святкуючи завершення створення сім'ї, до якої я прагнула довгі роки. Сьогодні я офіційно повідомляю новину про те, що в родині Герд з'явилися близнюки. Моя донька Агнес і мій син Оушен займають всі мої руки (і серце). Коли чотири роки тому у мене народилася моя перша дівчинка Уна, мій світ змінився назавжди. Я думала, що не зможу розриватися від ще більшої радості. Ну, а тепер я лопаюся від радості тричі!!! Стати матір'ю самостійно і на своїх умовах, незважаючи на проблеми з фертильністю, було найбільш хвилюючим досвідом у моєму житті. Я безмежно вдячна за те, що змогла відповідально й обдумано підійти до цього вибору", - написала Ембер Герд.
Акторка вперше стала мамою у квітні 2021 року, чим також чимало здивувала шанувальників. Особу батька (або батьків) своїх трьох дітей акторка приховує і, ймовірно, виховує їх самостійно.
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Раніше Главред розповідав, що поліція Ріо-де-Жанейро запобігла теракту на концерті Леді Гаги. Під відкритим небом зібралися понад 2.5 мільйона глядачів, які могли стати жертвами злочинного угруповання.
Також зірка фільмів "Леон", "Дракула" і "П'ятий елемент" Гері Олдмен уперше зізнався, чому вже 30 років йому соромно перед Демі Мур, яка була його партнеркою за фільмом "Червона літера".
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Хто така Ембер Герд?
Ембер Герд - американська акторка. Знялася в більш ніж 50 фільмах і серіалах. Найвідоміша роль - Мера в циклі супергеройських фільмів про Аквамена. Колишня дружина Джонні Деппа (2015-2017), скандальне розлучення з яким мало значний вплив на кар'єри обох акторів.
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