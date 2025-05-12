Жизель Бюндхен уперше показала третю дитину: "Найбільший дар"

Колишня подруга Леонардо Ді Капріо народила дитину від свого друга і тренера.

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Жизель Бюндхен діти - модель показала третю дитину / колаж: Главред, фото: instagram.com/gisele

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Після розлучення з чоловіком Бюндхен завела новий роман

У лютому 2025 року модель подарувала новому коханому сина

Бразильська супермодель Жизель Бюндхен у лютому 2025 року втретє стала мамою. Офіційних заяв з цього приводу вона не робила, бажаючи зберегти приватність своєї сім'ї.

Новонародженого сина вона показала лише зараз - присвятила пост в Instagram Дню матері. У своєму блозі Бюндхен виклала серію фото: на одному вона тримає малюка на руках, на іншому захопила в обійми всіх своїх дітей.

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Жизель написала, що "останнім часом була тихою" щоб якомога повніше прожити всі щасливі моменти, пов'язані з сім'єю і материнством. "Бути матір'ю - це мій найбільший дар, подорож, яка упокорює мене, вчить і наповнює вдячністю кожен день", - зазначає модель.

Жизель Бюндхен діти - модель показала третю дитину / instagram.com/gisele

Жизель Бюндхен діти - модель показала третю дитину / instagram.com/gisele

У Жизель Бюндхен троє дітей. Бенджамін (2009) і Вівіан (2012) з'явилися в її шлюбі з гравцем в американський футбол Томом Бреді. З ним модель розлучилася 2022 року після 13 років шлюбу.

Батьком її третьої дитини, ім'я якої пресі поки що не розкривають, є Хоакім Валенте - тренер із джиу-джитсу, з яким Бюндхен була давно знайома. Роман парі стали приписувати в січні 2023 року.

Жизель Бюндхен із сином Бенджаміном і донькою Вівіан / instagram.com/gisele

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Хто така Жизель Бюндхен? Жизель Бюндхен - бразильська супермодель і акторка. З 2004 по 2016 рік була найбільш високооплачуваною моделлю у світі. Також відома як одна з колишніх ангелів "Victoria's Secret" (2002-2006). Брала участь у рекламних кампаніях таких відомих брендів, як Ralph Lauren, Dolce & Gabbana, Versace, Valentino, Céline, Gianfranco Ferreі Chloé; з'являлася на обкладинках таких авторитетних видань, як Vogue, Marie Claire, Harper's Bazaar, Allure і Rolling Stone, повідомляє Вікіпедія.

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