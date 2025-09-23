Стан такий собі: тяжкохворий заслужений артист України вийшов на зв'язок

Колеги актора Дмитра Завадського передали його вдячність прихильникам.

Актор Дмитро Завадський передав повідомлення з лікарні / колаж: Главред, фото: Театр Франка

Заслужений артист України Дмитро Завадський, який нещодавно переніс інсульт, звернувся до прихильників з лікарні. Його слова передала Ніна Суліма у Facebook.

Колега відомого актора театру, кіно та дубляжу розповіла, що навідувала Завадського у лікарні і навіть змогла з ним поговорити. За її словами, Дмитро передавав свою подяку усім, хто співчував та долучився до збору на його лікування,

"Була в нього вчора, була сьогодні, Дімуся дуже вдячний нам усім!", — написала Суліма.

Дмитро Завадський подякував шанувальникам / фото: facebook.com, Дмитро Завадський

Водночас інші колеги актора не поспішають з позитивними новинами. Зокрема акторка Аліса Гур'єва, яка одна із перших повідомила про горе у сім'ї актора, розповіла, що наразі стан Дмитра Завадського все ще важкий і позитивних зрушень нема.

"Зараз Діма досі залишається в лікарні. Стан такий собі. Вчора я відкрила банку і не встигаю слідкувати за кількістю допомоги, яку ви кидаєте. Ці гроші, що на моїй банці, підуть на реабілітацію Діми", — повідомила Аліса.

Аліса Гур'єва про стан Дмитра Завадського / фото: facebook.com, Аліса Гур'єва

Раніше Главред повідомляв, що заслужений артист України Дмитро Завадський раптово потрапив до лікарні з підозрою на інсульт. Колеги актора розповіли, що легенда українського дубляжу знаходиться у важкому стані та попросили допомоги у небайдужих фанатів.

Також відомий американський актор Бред Еверетт Янг потрапив у автокатастрофу та помер від отриманих травм. Янг дивився фільм і їхав один по шосе 134, коли в його машину врізався автомобіль, що рухався в зустрічному напрямку. Янг був постійним гостем голлівудських червоних доріжок.

Про персону: Дмитро Завадський Дмитро Завадський - український актор театру, кіно та дубляжу. Заслужений артист України (2017), повідомляє Вікіпедія. Закінчив Драматичну студію Івана Франка зі спеціальності "режисура". Актор Київського національного академічного драматичного театрі імені Івана Франка. Працює у дубляжі з 1996 року. Озвучив сотні ролей українською та російською для студій та телеканалів "1+1", "Le Doyen", "Пілот", "Постмодерн" та інших.

