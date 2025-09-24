Рус
Стала на ніжки: акторка Анна Кошмал показала свою 6-місячну донечку

Христина Трохимчук
24 вересня 2025, 04:27
Донечка акторки Софія уже активно пізнає світ.
Анна Кошмал
Анна Кошмал показала доньку / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Кошмал

Українська акторка та зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал поділилась з прихильниками новими фотографіями своєї шестимісячної доньки Софії та похвалилась її першими досягненнями. Акторка опублікувала фото у своєму Instagram.

Спочатку Анна поділилась милим селфі з донечкою, яка заснула у неї на руках. Дівчата насолоджувались останніми теплими осінніми вечорами на свіжому повітрі.

"Вечір. Тиша. Маленька заснула в моїх обіймах. Щастя", — лаконічно описала своє дозвілля акторка.

Анна Кошмал
Анна Кошмал відпочиває з донечкою / фото: instagram.com, Анна Кошмал

Згодом Кошмар вирішила задовольнила цікавість підписників та поділилась досягненнями своєї шестимісячної Фіфі - саме так акторка ласкаво називає донечку. Анна виклала фото з Софійкою, яка уже впевнено стоїть тримаючись за спинку ліжка, та розповіла, що вона уже активно вчиться ходити.

"Ви питали як Фіфі, ось будь ласка, вже сама за щось тримається і отак ходить зі сторони в сторону", — поділилась акторка.

Анна Кошмал
Донечка Анни Кошмал Софія вчиться ходити / фото: instagram.com, Анна Кошмал

Раніше Главред повідомляв, що акторка Анна Кошмал розповіла про вплив на її здоров'я постійних атак терористичної РФ. Вона поскаржилась на проблеми з імунною системою, які спричинив постійний стрес та відверто розповіла, як зараз почувається.

Також Анна Кошмал вперше показала донечку після її народження. Рівно через місяць після народження Софії вона поділилась з прихильниками милою фотографією з малечею та написала, що не помічає, як пролітають дні разом з найдорожчими.

Про персону: Анна Кошмал

Анна Кошмал - українська акторка театру, кіно і озвучки. Першу всеукраїнську популярність їй принесла роль Жені в серіалі "Свати". На її рахунку понад 40 ролей. Найвідоміші роботи - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" та ін.

