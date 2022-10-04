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Померла легендарна американська виконавиця кантрі

4 жовтня 2022, 20:31

Лінн є триразовим лауреатом американської музичної премії "Греммі", при цьому номінували її близько 18 разів.

Лоретта Лінн
Померла Лоретта Лінн / news.sb.by

На 91-му році життя померла американська співачка і композитор Лоретта Лінн, одна з найбільш популярних виконавиць кантрі-музики в 1960-80-х роках, пише видання The Guardian.

"Наша дорогоцінна мама, Лоретта Лінн, мирно померла уві сні сьогодні вранці, 4 жовтня, вдома, на своєму улюбленому ранчо в Харрікейн Міллс", - повідомили родичі зірки.

Співачка померла у себе вдома в штаті Теннессі, США.

Артистка стала відомою в 1966 році після виходу пісні Don't Come Home A Drinkin' (With Lovin' on Your Mind). Лінн є триразовим лауреатом американської музичної премії "Греммі", при цьому номінували її близько 18 разів. За всю свою кар'єру артистка випустила понад 60 альбомів.

Крім того, Лінн в 1976 році випустила автобіографічну книгу "Донька Шахтаря", за якою в 1980-му поставили кінофільм.

Смерть Бориса Моїсеєва

Раніше стало відомо, що Моїсеєв став відчувати і проблеми з фінансами. Грошей співакові не вистачало на найнеобхідніше. Як розповіла відомий адвокат і телевізійний експерт Тамара Пухова, у Моїсеєва невелика пенсія, а накопичень не було.

Влітку 2022 року журналіст Отар Кушанашвілі розповів, як себе почуває важкохворий співак. Тоді він зазначив, що Моїсеєв вже майже десятиліття практично паралізований.

Російська співачка Алла Пугачова з глибоким сумом відреагувала на смерть співака і танцюриста Бориса Моїсеєва. Однак, будучи з тих небагатьох наближених, хто знав, як живе артист після інсультів, вона, схоже, давно з ним попрощалася.

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