"Ховаю тебе в своєму серці": Алла Пугачова попросила у покійного Бориса Моїсеєва вибачення

Алла Пугачова попрощалася з Борисом Моїсеєвим, і попросила у нього вибачення / instagram.com/alla_orfey

Російська співачка Алла Пугачова з глибоким сумом відреагувала на смерть співака і танцюриста Бориса Моїсеєва. Однак, будучи з тих небагатьох наближених, хто знав, як живе артист після інсультів, вона, схоже, давно з ним попрощалася.

Принаймні відхід Моїсеєва не став для Примадонни несподіванкою. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала спільне фото з ним - обидва рум'яні і Квітучі, в оточенні троянд.

Однак підпис до фотографії, який залишила Пугачова, викликає питання: за що саме вона попросила у покійного друга вибачення?

"Любий мій Бориска! Відданий друзям і родині. Ховаю тебе в своєму серці. Пробач і Прощай❤️", - пише Пугачова.

Раніше стало відомо, що Моїсеєв став відчувати і проблеми з фінансами. Грошей співакові не вистачало на найнеобхідніше. Як розповіла відомий адвокат і телевізійний експерт Тамара Пухова, у Моїсеєва невелика пенсія, а накопичень не було.

Влітку 2022 року журналіст Отар Кушанашвілі розповів, як себе почуває важкохворий співак. Тоді він зазначив, що Моїсеєв вже майже десятиліття практично паралізований.

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