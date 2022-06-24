"Прощається з життям щодня": прикутий до ліжка Моїсеєв молить про смерть

Прикутий до ліжка Моїсеєв молить про смерть / скріншот

Російський співак Борис Моїсеєв, який переніс два інсульти, почувається неважливо - тривалий час він не виходить в люди.

Отар Кушанашвілі на своїй Youtube- він нагадав, що творчість Моїсеєва заборонили на Кавказі, але для цього немає ніякої потреби.

"Борис Моїсеєв майже десятиліття паралізований... практично паралізований. Він прощається з життям щодня. Молить стару з косою про прихід. Він нікому вже не може принести шкоду. Немає ніякого сенсу в тому, щоб він був у списку", - поділився ведучий.

Зазначимо, що перший інсульт Моїсеєв переніс взимку 2010 року. Тоді у нього перестали рухатися ліва рука і верхня губа, а також виникли проблеми з промовою. Через п'ять років виконавець пережив другий інсульт, який тільки погіршив ситуацію.

читайте також"Нехай приїде в наш Охматдит": Нікітюк кличе паралізованого Бібера в УкраїнуРаніше музичний продюсер, шоумен і співак Олексій Потапенко не на жарт налякав шанувальників своїм зовнішнім виглядом. Довгий час він не публікував свої фотографії або відео зі своєю участю, що викликало у його аудиторії чимало занепокоєння.

Нещодавно він показав ролик і серію знімків, зроблених під час благодійного концерту для українців у Мадриді. Його вигляд приголомшив фанатів - половина обличчя перекошена і нерухома, як іноді трапляється при інсульті.

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