За порадою Кобзона: з'ясувалася таємниця покійного Моїсеєва / скріншот

Смерть Бориса Мисеева обростає все новими подробицями. У Росії вже почали "ділити" спадок співака.

Продюсер Євген Морозов в коментарі kp.ru розповів про заповіт нині покійного Бориса Моїсеєва.

За його словами, артист склав його кілька років тому, після першого інсульту. Своє майно Борис Моїсеєв заповів після смерті передати його арт-директору і другу Сергію Гороху.

За словами Євгена Морозова, в цьому рішенні Бориса Моїсеєва підтримав Йосип Кобзон.

"Моїсеєв був самотньою людиною, дітей у нього не було. Він жив один в невеликій квартирі на Садовому. Була у нього ще маленька квартирка в Крилатському. Він її все мріяв здати в оренду, щоб був якийсь ще додатковий дохід, оскільки після сварки з Гурченко касові концерти у нього продавалися погано. Балетна школа, яку він відкрив, теж швидко розорилася. А потім ще фінальний удар-інсульт. Тоді Боря і склав заповіт. Мені про це розповідав Йосип Давидович Кобзон", - розповів Морозов.

Смерть Бориса Моїсеєва

Раніше стало відомо, що Моїсеєв став відчувати і проблеми з фінансами. Грошей співакові не вистачало на найнеобхідніше. Як розповіла відомий адвокат і телевізійний експерт Тамара Пухова, у Моїсеєва невелика пенсія, а накопичень не було.

Влітку 2022 року журналіст Отар Кушанашвілі розповів, як себе почуває важкохворий співак. Тоді він зазначив, що Моїсеєв вже майже десятиліття практично паралізований.

Російська співачка Алла Пугачова з глибоким сумом відреагувала на смерть співака і танцюриста Бориса Моїсеєва. Однак, будучи з тих небагатьох наближених, хто знав, як живе артист після інсультів, вона, схоже, давно з ним попрощалася.

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